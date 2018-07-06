Trump'tan şok çıkış: Enayiyiz biz

"ENAYİYİZ BİZ"

Trump yaptığı açıklamada durumu ''Bütün hesabı ödeyen enayileriz biz'' diye özetleyen Trump, tüm Avrupayı korumanın masraflarını ABD'nin tek başına üstlenmeye devam etmeyeceği mesajını tekrarladı:

''NATO'ya gidip diyeceğim ki artık faturalarını ödemeniz lazım. Her şeyin icabına ABD bakamaz.''

Geçen ay G7 zirvesinde başta Merkel olmak üzere diğer liderlerle büyük gerilim yaşayan ve 6'ya karşı 1 kalan Trump, bir hafta sonra Brüksel'deki NATO liderler zirvesine katılacak.

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Almanya'nın hem Rusya'dan korunmayı istediği hem de Rusya'dan milyarlarca dolarlık petrol ve gaz aldığına dikkat çeken Trump, Kuzey Akımı 2 boru hattı anlaşmasına atıfla şöyle konuştu:

''Gidip Rusya ile gaz ve petrol anlaşmaları yapıyorlar, Rusya'ya milyarlarca ve milyarlarca dolar ödüyorlar. Rusya'ya karşı kendilerini korumak istiyorlar, ama gidip Rusya'ya milyarlarca dolarlık ödeme yapıyorlar.''



'KOSKOCA ALMANYA'DAN SADECE YÜZDE 1'



NATO'ya üye diğer ülkelerin ittifakın bütçesine daha fazla katkı yapması talebini tekrarlayan Trump, Almanya'yı GSYİH'sinin sadece yüzde 1'ini NATO bütçesine ayırdığı için de eleştirdi.