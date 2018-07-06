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Trump'tan şok çıkış: Enayiyiz biz

DÜNYA HABERLERİ  | 06.07.2018 14:27 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, Montana eyaletinde düzenlediği mitingde, hedef tahtasında NATO vardı. Trump hedefe koyduğu isimler arasında Almanya Başkanı Angela Merkel'i oturtmayı ihmal etmedi.

Trump'tan şok çıkış: Enayiyiz biz

"ENAYİYİZ BİZ"

Trump yaptığı açıklamada durumu ''Bütün hesabı ödeyen enayileriz biz'' diye özetleyen Trump, tüm Avrupayı korumanın masraflarını ABD'nin tek başına üstlenmeye devam etmeyeceği mesajını tekrarladı:

''NATO'ya gidip diyeceğim ki artık faturalarını ödemeniz lazım. Her şeyin icabına ABD bakamaz.''

Geçen ay G7 zirvesinde başta Merkel olmak üzere diğer liderlerle büyük gerilim yaşayan ve 6'ya karşı 1 kalan Trump, bir hafta sonra Brüksel'deki NATO liderler zirvesine katılacak.

Trump, Merkel'e şeker fırlatıp giderken: Sana hiçbir şey vermediğimi söyleme
Almanya'nın hem Rusya'dan korunmayı istediği hem de Rusya'dan milyarlarca dolarlık petrol ve gaz aldığına dikkat çeken Trump, Kuzey Akımı 2 boru hattı anlaşmasına atıfla şöyle konuştu:
''Gidip Rusya ile gaz ve petrol anlaşmaları yapıyorlar, Rusya'ya milyarlarca ve milyarlarca dolar ödüyorlar. Rusya'ya karşı kendilerini korumak istiyorlar, ama gidip Rusya'ya milyarlarca dolarlık ödeme yapıyorlar.''


'KOSKOCA ALMANYA'DAN SADECE YÜZDE 1'

NATO'ya üye diğer ülkelerin ittifakın bütçesine daha fazla katkı yapması talebini tekrarlayan Trump, Almanya'yı GSYİH'sinin sadece yüzde 1'ini NATO bütçesine ayırdığı için de eleştirdi.

''Almanya Avrupa'nın, Avrupa Birliği'nin en büyük ülkesi; Almanya'dan sadece yüzde 1, sadece yüzde 1'' vurgusu yapan Trump, Almanya Başkanı Angela Merkel'in adını anarak şunları söyledi:

'EYY ANGELA…'

''Dedim ki kendisine 'Biliyorsun Angela, garanti edemem ama sizi koruyoruz ve bu sizin için bizim için olduğundan daha büyük anlam taşıyor, zira sizi korumakla bizim ne kadar korunma elde ettiğimiz meçhul.'''


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Anahtar Kelimeler:
Trump NATO enayi Angela Merkel Almanya Rusya

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Okuyucu Yorumları 15 yorum
trump baba yeter artık diyip resti çekiyor. tayyip babayı örnek alıyor. baktı ki reis gider yapınca daha bi güzel oluyor. o zaman gidere gider:D
Hemen NATO dan çıkmamız lazım, hem de hemen, yoksa fatura bize de çıkacak
YARATIĞIN DEDİĞİNE BAKIN!"SENİ BOŞU BOŞUNA KORUMUYORUZ,HARAÇ'I DAHA YÜKSEĞE ÇEK!"MODERN VE ELİT MAFYA:DD YİYİN ULAN BİRBİRİNİZİ
NATO SAYESİNDE DÜNYAYI SOYARAK İDARE EDİYORSUN ASLINDA SEN DEĞİL BAŞ DA AVRUPA TÜM DÜNYA Enayi NATO BİTERSE ABD HİÇ BİR YERDE İNSANLARI VE ÜLKELERİ BİR BİRİNE DÜŞÜREMEYECEĞİ İÇİN ABD NİN DE PİLİ BİTER YÜRÜ TURP YÜRÜ
AH BU TRUMP GERÇEK BİR ADAM GERÇEK BİR REİS. BİZEDE LAZIM BÖYLE BABAYİĞİT .
Trump ne derse o gerisi traș.
-Salıverin küçük enişteyi !
Trump "eyyy angela!" demiş :)))
Eyyyyy turp REİSE mi özendin? Eeeeee nede olsa dünya lideri, elbet özenmen normal :))))
Eyyy !!! Herşey seni hatırlatıyor, demek ki işe yarıyor muş.
Haberi yazan Eyyy kardeşim. Adamsın.
büyük patron keçileri kaçırmış!Tarzan zorda.Durmadan nara atıyor,ormandaki canlılar sırıtıyor.Kapitalizmin altta kalanın canı çıksın vaziyeti!
Trump çıkışında haklı... NATO'ya yapılan desteklerin %75'i A.B.D.'den geliyor.
Eyy Angela yazdığınıntayyip duymasın, hoplatır valla.
dostumuz trump haklı.hem sayın trump onları ruslardan korusun ,hem de baş düşman rusyadan milyarlarca dolarlık doğalgaz ve petrol al.olucak iş deil.sayın trump hem akıllı hem zeki.ülkesinin çıkarlarını mükemmel koruyo.tam bir işadamı mantığı.helal olsun.
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