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Trump'tan son dakika Suriye açıklaması: Medya küçümsedi ama...

DÜNYA HABERLERİ  | 15.04.2018 15:27 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump Suriye operasyonu konusunda yeni bir tweet attı.

Trump'tan son dakika Suriye açıklaması: Medya küçümsedi ama...

ABD Başkanı Trump, "Suriye baskını harika bir şekilde ve böylesi bir kesinlikle olarak gerçekleştirildi" derken, ABD medyasında 'Görev tamamlandı' (Mission Accomplished) ifadesinin kendisi tarafından kullanılmasına yönelik eleştirilerek sert çıktı.

Trump, tartışma yaratan 'Görev Tamamlandı' ifadesinin harika bir askeri terim olduğunu ve yeniden kullanılması gerektiğini söyledi.

TRTRT

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Suriye Trump ABD

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Suriye'yi geçen sefer ramazan ayında vurdular, bu sefer miraç kandili gecesi vurdular. Bir allahın müslüman ülkesi de demedi ki; uuoopp n'oluyo n'apıyon sen? Ama hocalara soru sormak serbest ! " hocaammmm size bir sorum olacak ", " ee sor kızım ben bunun için buradayım ", " hocam sesimi kocamdan başka erkekler duyarsa orucum bozulur mu?", " bozulmaz kızım, yalnız boza içersen bozulur tabi bunu unutma " ...
Suriye'yi geçen sefer ramazan ayında vurdular, bu sefer miraç kandili gecesi vurdular. Bir allahın müslüman ülkesi de demedi ki; uuoopp n'oluyo n'apıyon sen? Ama hocalara soru sormak serbest ! " hocaammmm size bir sorum olacak ", " ee sor kızım ben bunun için buradayım ", " hocam sesimi kocamdan başka erkekler duyarsa orucum bozulur mu?", " bozulmaz kızım, yalnız boza içersen bozulur tabi bunu unutma " ...
ALLAH ASKINA SUNU KACTIGI TIMARHANEYE GERI TIKSINLAR!YETER BE DELIYLE DELI OLDUK RESMEN KIMIN NE ACIGI VARSA BASKAN YAPIYORLAR SONRA KULLAN BABAM KULLAN UCKURUNA SAHIP OLAMAYAN DELI!
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