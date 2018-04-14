Trump'tan son dakika Suriye operasyonu açıklaması

Donald Trump, Twitter'dan yapığı açıklamada "Onaylanmış birkaç milyar dolar harcadıktan sonra bu ülkenin şimdiye kadar görmüş olduğu en iyi ordu olacak muhteşem askeri gücümüzle gurur duyuyorum. Hiçbir şey ya da hiç kimse bunun yanına bile yaklaşamayacak" ifadesini kullandı.

TRUMP, TALİMAT VERDİĞİNİ DUYURMUŞTU



ABD Başkanı Trump dün akşam Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, ABD ile İngiltere ve Fransa'nın, Suriye rejiminin kimyasal silah kapasitesiyle ilgili hedeflerini vurmaya başladığını duyurmuştu. Trump, "Kısa bir süre önce Amerikan kuvvetlerine, Suriye diktatörü Beşşar Esed'in kimyasal silah kapasitesiyle ilgili yerlere yönelik kesin bir saldırı yapmaları için talimat verdim. İngiltere ve Fransa ile ortaklaşa bir operasyon şu anda başlamış durumda. İki ülkeye de teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

DUMA'DA 78 SİVİL ÖLMÜŞTÜ



Esed rejimi, başkent Şam'daki Doğu Guta bölgesinin Duma ilçesinde 7 Nisan'da kimyasal silah kullanmış, 78 sivil ölmüştü. ABD, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) BM içinde katliamın soruşturulması ve sorumlularının belirlenmesi için mekanizma kurulmasını öneren tasarı sunmuş ancak Rusya veto etmişti.