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Trump'tan son dakika Suriye operasyonu açıklaması

DÜNYA HABERLERİ  | 14.04.2018 15:27 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, gece saatlerinde Suriye’ye yönelik gerçekleştirilen hava saldırısının ardından yeni bir açıklama yaptı. Son dakika habere göre, Trump sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Dün akşam mükemmel bir görev gerçekleştirildi. Fransa ve İngiltere’ye dirayeti ve askeri gücü için teşekkür ediyorum. Daha iyi bir sonuç alınamazdı. Görev tamamlandı" dedi.

Trump'tan son dakika Suriye operasyonu açıklaması

Donald Trump, Twitter'dan yapığı açıklamada "Onaylanmış birkaç milyar dolar harcadıktan sonra bu ülkenin şimdiye kadar görmüş olduğu en iyi ordu olacak muhteşem askeri gücümüzle gurur duyuyorum. Hiçbir şey ya da hiç kimse bunun yanına bile yaklaşamayacak" ifadesini kullandı.

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TRUMP, TALİMAT VERDİĞİNİ DUYURMUŞTU

ABD Başkanı Trump dün akşam Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, ABD ile İngiltere ve Fransa'nın, Suriye rejiminin kimyasal silah kapasitesiyle ilgili hedeflerini vurmaya başladığını duyurmuştu. Trump, "Kısa bir süre önce Amerikan kuvvetlerine, Suriye diktatörü Beşşar Esed'in kimyasal silah kapasitesiyle ilgili yerlere yönelik kesin bir saldırı yapmaları için talimat verdim. İngiltere ve Fransa ile ortaklaşa bir operasyon şu anda başlamış durumda. İki ülkeye de teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

DUMA'DA 78 SİVİL ÖLMÜŞTÜ

Esed rejimi, başkent Şam'daki Doğu Guta bölgesinin Duma ilçesinde 7 Nisan'da kimyasal silah kullanmış, 78 sivil ölmüştü. ABD, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) BM içinde katliamın soruşturulması ve sorumlularının belirlenmesi için mekanizma kurulmasını öneren tasarı sunmuş ancak Rusya veto etmişti.

DİKKAT ÇEKEN DETAY

Trump yönetimi, geçen yıl da kimyasal silah kullanan Esed rejiminini füzelerle hedef almıştı. Suriye'nin İdlib kentindeki Han Şeyhun kasabasına 4 Nisan 2017 tarihinde Esed rejimi tarafından düzenlenen kimyasal saldırıda aralarında çocuk ve kadınların da olduğu en az 100 kişi hayatını kaybetmiş, 500 kişi yaralanmıştı.

ABD Başkanı Trump, Suriye Hava Kuvvetlerine ait bir jete sarin içerikli bombalar yüklendiği sonucuna vardığı Şayrat Hava Üssü'ne 7 Nisan 2017'de füze saldırısı yapılması talimatını vermişti.

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Donald Trump ABD Suriye suriye operasyonu Rusya ingiltere

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
ESED Kimyasal silah kullanarak ,ABD ye "neolur Suriyeden gitme! kal" dedi ve sadece ABD değil İngiltere ve Fransada bölgeye geldi ESED ABD nin itidir ve Görevini yaptı ABD ve diğerlerinin hedefi zaten ESED değildi bunu birhaftadır söylüyorlar" hedefimiz kimyasal silah tesisleri" diyorlar ABD ESED i devirmez.Öldürmez. ABD nin korkunç büyük saldırısı 3 kişi yaralanmış VE Sen nadirkemal77 pci! Ne çabuk unuttunuz ABD Mahkemesi Türkiyeye " İran ambargosunu deldiniz Suçlusunuz" dediğinde Ağzınızdan" ABD YrrA "ğını düşürmüyordunuz hâlâda ağzınızda
Mahluk herif dünyayı ateşe sürüklüyor.
Haçlı ordusu, yine ortadoğuyu vuruyor.Yüzyıllar öncesinde de gelmediler mi?Anadolu'dan geçip kudüsü almadılar mı?Yine aynı ülkeler değil mi?Biraz düşünün beyler ...Hadi düşünün
chp li yalakalar esed in sarayına gidip, sırıtarak resim çektirmişlerdi bu katille.. acaba bugün de aynısını yapabilirler mi ?
Yeminle Tam Irak filmin tekrarı, tek fark saldırı ve iftaralara uğrıyan ulke ve lider başka ama saldırganlar aynı Film aynı, Proje aynı, ozamanın deyim modası The Seddam idi şimdi The Esad Gülen ineklerde öyllllllllllee develerinkini andıran alt dudakları sarkılmış deve deve izliyorlar
Görev tamamlandı. ABD sadece güç gösterisi yaptı. PKK ve PYD ye binlerce TIR dolusu silah yardımı yapan ve HDP nin tüm kalbiyle desteklediği ABD'nin sonuç getirmeyen güç ve gövde gösterisi yaptığı bu saldırıyla ilgili hiç bir açıklama yapmamız gerekmiyordu. Esed elbet gitmeli. Ama ABD'nin amacı o değil ki... PKK - PYD ve İsrail'in destekçisi ABD'nin sinsi politikalarının bir ürünü olan bu saldırıyı övmek bizim işimiz değildi...
ölüm ölümdür,,hangi yola olursa olsun..!!! yarım miliyon insan öldü şimdi 78 kişininmi hesabını yapıyorsunuz.. ha kimyasaldan ha şarapner parçasından katliam katliamdır.. şimdi böyle günah çıkarmaya ve göz boyamaya çalışıyorlar..
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