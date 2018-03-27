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Trump'tan Türkiye mesajı: Suriye konusunda...

DÜNYA HABERLERİ  | 27.03.2018 18:51 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron görüştü. Görüşmede Trump, Suriye konusunda Türkiye ile işbirliğinin geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

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Trump'tan Türkiye mesajı: Suriye konusunda...Trump'tan Türkiye mesajı: Suriye konusunda...
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Trump Suriye

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
BOP başkanın burda zaten ortadoguyu kana bulayan ortağın
Bunlara destek olanlarda bunların akittigi savaşın ortaklaridir bir Müslüman olarak allaha yemin ediyorum
zaten is Birliği için de turkiyeyi TAŞARONLUGU olarak ortaktınız müslüman katilleri sizi müslümanın müslümana kırdıran zihniyet
müslümanlarda akilli olsun birbirini boğazlamasın
@5870050 Türkiyenin BOP Projesi ile ABD nin BOP Projesi ve hedefleri farklı eğer ABD nin BOP Projesi ilerliyor olsaydı; PYD_PKK _ABD Koridoru tamamlanmış olurdu Ama Biz onlara öyle Koridor açtıkki Rüzgar ağızlarından girip gtlerinden çıkıyor artık hayırdır!!! Sen neden vıyaklayıp duruyorsun..Arada Senidemi Delip geçtik yoksa Birde "Müslüman" ayağı yapıyor artis BİLİYORUZ OLUM! CEMAZİYELEVVELİNİZİ BİLİYORUZ Daha cümleye başladığınızda NEMAL olduğunuz meydan çıkıyor
geliştirmek istiyorlarsa pkk ve pyd den uzaklaşsınlar uzaklaşmazlarsa da Türkiye den uzak dursunlar olaylar biter masaya oturulur tabii şartlar ne olur bilinmez daha öncede şimdide aynı şeyi söylüyoruz
kardes Türkiye onları bırakmıyor ikiz Kumru lar cunki
İş birliğinin geliştirilmesi nedir ya? Ya birlikte çalışırsın ya da çalışmazsın.Biz terörü kökünden kazıyacaz,Amerika'da yeni dünya düzeni peşinde.Dost falan değiliz...
bırakın lan boş lafları
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