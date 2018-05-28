Trump'tan Türkiye yargısıyla ilgili skandal yorum

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'de tutuklu yargılanan rahip Brunson'a 'Seni kurtaracağız' mesajı gönderirken ''Türkiye'de yargılanması devam ediyor, ama yargı süreci de pek yargı süreci değil'' dedi.

TRUMP, RAHİP BRUNSON İÇİN ÇAĞRIDA BULUNDU

ABD Başkanı Donald Trump, Ekim 2016'dan beri Türkiye'de tutuklu bulunan ve FETÖ, PKK adına suç işlediği gerekçesiyle tutuklu yargılanan rahip Andrew Craig Brunson için bir kez daha çağrıda bulundu.

TÜRKİYE-ABD İLİŞKİSİ HAKKINDA DEĞERLENDİRMELERDE BULUNDU

Venezüella'nın CIA hesabına casuslukla suçlayarak tutuklayıp 2 yıl sonra serbest bıraktığı Amerikalı misyoner Josh Holt'u Beyaz Saray'daki Oval Ofis'te ağırlayan Trump, kameraların önünde, Washington-Ankara ilişkilerindeki gerilim sebeplerinden birine dönüşen ABD'li rahiple Brunson ilgili de açıklamalar yaptı.

ABD, BRUNSON'UN SERBEST BIRAKILMASI İÇİN MÜCADELE VERİYOR

Bu ay Kuzey Kore'deki 3 ABD'li rehinenin serbest bırakılmasını sağlamış olan Trump, Başkan Yardımcısı Mike Pence'in Evanjelik tarikatından olduğundan özellikle serbest kalmasını istediği Brunson için de mücadele ettiğini dile getirdi.