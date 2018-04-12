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ABD Başkanı Donald Trump'tan yeni Suriye açıklaması!

DÜNYA HABERLERİ  | 12.04.2018 18:41 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'ye ilişkin yeni bir açıklamada bulundu. Trump, "Bugün toplanacağız, kararımız yakında" açıklamasında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'tan yeni Suriye açıklaması!

Trump sabah saatlerinde de Twitter hesabından Suriye'ye ilişkin yeni bir paylaşım yapmıştı. Trump, "Hemen de vurabiliriz, vurmayabiliriz de" mesajnı paylaşmıştı.

Ayrıntılar gelecek...

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