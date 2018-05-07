Trump Tartışmalı CIA Başkanı Adayına Sahip Çıktı

Başkan Donald Trump, Merkezi İstihbarat Örgütü (CIA) başkanlığına aday gösterdiği Gina Haspel’e yöneltilen eleştirilere Twitter üzerinden tepki gösterdi. Trump, Haspel’ın, “teröristlere karşı çok sert olduğu için eleştirilerin hedefi haline geldiğini” savundu.

CIA’in geçmişte, işkence içeren sorgulama tekniklerini yönettiği gerekçesiyle tepki çeken Haspel’ın adaylığını geri çekmek istediği yönünde dün haberler çıkmıştı.

Trump ise Pazartesi sabahı paylaştığı Twitter mesajında, “Şöyle düşünün; bu çok tehlikeli zamanlarda en nitelikli kişiye, bir kadına sahibiz. Demokratlar onu istemiyor çünkü teröre karşı çok sert. Kazan Gina” diye yazdı.

Washington Post gazetesinin ilk duyurduğu habere göre, Haspel, Senato’da adaylığının onayı sürecinde yapılacak oturumun sadece CIA’in değil kendi itibarına da zarar verebileceğinden endişe ediyor.

Trump yönetiminin üst düzey yetkililerinin Haspel’ı CIA’deki ofisinde ziyaret ederek kaygıları hakkında konuştuğu ve dün gece itibariyle Haspel’ın adaylığının hala geçerliği olduğu belirtiliyor.

Şu anda CIA başkanlığını vekaleten yürüten ve 33 yıldır bu kurumda görev yapan Haspel’ın adaylık oturumunun Çarşamba günü yapılması öngörülüyor.

