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Trump Televizyon Yorumcusunu Yeni Ekonomi Danışmanı Yaptı

15.03.2018 19:31 | Son Güncelleme

Başkan Donald Trump, Beyaz Saray baş ekonomik danışmanlığı görevine televizyonda ekonomi programı yorumcusu Larry Kudlow’u getirdi

Trump Televizyon Yorumcusunu Yeni Ekonomi Danışmanı Yaptı

Başkan Donald Trump, Beyaz Saray baş ekonomik danışmanlığı görevine televizyonda ekonomi programı yorumcusu Larry Kudlow’u getirdi.

70 yaşındaki Kudlow, Beyaz Saray Ulusal Ulusal Konseyi’nin direktörlüğü için Trump tarafından kendisine sunulan teklifi kabul ettiğini açıkladı.

Kudlow, geçen hafta Trump’la ticaret politikası konusunda yaşadığı görüş ayrılığının ardından istifa eden Gary Cohn’un yerini alıyor. Cohn, Trump’ın çelik ve alüminyum ithalatına ek gümrük vergisi getirme kararına karşı çıkıyordu.

Trump’ın başkanlığının ilk yılında gayriresmi bir ekonomik danışman konumundaki Kudlow da Trump’ın gümrük vergisi planına muhalefet ediyordu. Kudlow, Trump’ın başkan adaylığı sırasında ona danışmanlık yapıyordu ve geçen Aralık’ta Kongre’den geçen vergi indirimi planının hazırlanmasında da Maliye Bakanı Steven Mnuchin’le birlikte çalışmıştı.

Kudlow yıllar önce eski başkan Ronald Reagan döneminde de Beyaz Saray’da görev yapmıştı ancak o tarihten bu yana kariyerinin büyük kısmını televizyon dünyasında geçirdi.

Kudlow’un ilk mesailerinden birinin, 1994 tarihli Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması’nın (NAFTA) yeniden müzakeresi konusu olacağı tahmin ediliyor.

Trump, NAFTA’nın ABD’yi dezavantajlı bir konuma soktuğunu savunuyor ancak Kudlow anlaşmayı sonlandırmanın “feci derecede kötü bir karar” olacağını söylemişti.

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