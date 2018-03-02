Trump: ‘Ticaret Savaşları İyidir’

Başkan Donald Trump, çelik ve alüminyum ithalatına yüksek gümrük vergisi uygulama kararını savundu ve olası ticari çatışmaların ABD’nin yararına olabileceğini söyledi.

Twitter hesabından açıklama yapan Trump, “Bir ülke (ABD) iş yaptığı neredeyse tüm ülkelerle ticarette milyarlarca dolar kaybediyorsa, ticaret savaşları iyi ve kazanması kolay. Örneğin bir ülkeyle ticarette 100 milyar dolar zarara girince, iyi davranıyorlar. Ama ticaret olmazsa, biz kazanıyoruz. Basit yani” diye yazdı.

Trump, “Bir ülke ihraç ettiğimiz ürünlere yüzde 50 vergi koyduğunda, bizse ülkemize giren aynı ürüne hiçbir vergi koymuyorsak be ne adil olur ne de akıllıca. Yakında karşılıklı vergiye başlayacağız ve biz de aynı oranda vergi koyacağız. 800 milyar dolarlık ticari açığımız varken bunun başka yolu yok. Ülkemizi ve işçilerimizi korumalıyız. Çelik endüstrimiz kötü durumda. Çeliğiniz yoksa ülkeniz de yoktur” mesajı verdi.

Donald Trump’ın dün açıkladığı vergiler, yükselen pazarların ticaretinin düşeceği ve bazı dünya liderlerinin misilleme tehdidiyle ticaret savaşı başlatabileceği endişesini de arttırdı.