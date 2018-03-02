Trump: ‘Ticaret Savaşları İyidir’

Başkan Donald Trump, çelik ve alüminyum ithalatına yüksek gümrük vergisi uygulama kararını savundu ve olası ticari çatışmaların ABD’nin yararına olabileceğini söyledi.
Twitter hesabından açıklama yapan Trump, “Bir ülke (ABD) iş yaptığı neredeyse tüm ülkelerle ticarette milyarlarca dolar kaybediyorsa, ticaret savaşları iyi ve kazanması kolay. Örneğin bir ülkeyle ticarette 100 milyar dolar zarara girince, iyi davranıyorlar. Ama ticaret olmazsa, biz kazanıyoruz. Basit yani” diye yazdı.
Trump, “Bir ülke ihraç ettiğimiz ürünlere yüzde 50 vergi koyduğunda, bizse ülkemize giren aynı ürüne hiçbir vergi koymuyorsak be ne adil olur ne de akıllıca. Yakında karşılıklı vergiye başlayacağız ve biz de aynı oranda vergi koyacağız. 800 milyar dolarlık ticari açığımız varken bunun başka yolu yok. Ülkemizi ve işçilerimizi korumalıyız. Çelik endüstrimiz kötü durumda. Çeliğiniz yoksa ülkeniz de yoktur” mesajı verdi.
Donald Trump’ın dün açıkladığı vergiler, yükselen pazarların ticaretinin düşeceği ve bazı dünya liderlerinin misilleme tehdidiyle ticaret savaşı başlatabileceği endişesini de arttırdı.
Japon Nikkei endeksi, cuma günü yüzde 2,5 ile 14 Şubat’tan bu yana en büyük düşüşünü yaşayarak 21 bin 181 puandan kapandı.
Japon finans kurumu Daiwa Securities’den Takuya Takahashi’ye göre otomotiv üreticileri maliyeti yüklenmek ve satışlar zaten düşükken fiyatları yükseltmek zorunda kalabilir.
Amerika’nın Sesi’ne konuşan bir hükümet yetkilisi de Tokyo’nun endişelerini Washington’a birçok kez açıkladığını belirtti ancak süren görüşmelerle ilgili daha fazla yorum yapmayı reddetti.
Yetkili, “Başkan’ın açıklamasını değerlendiriyoruz, ancak anladığımız resmi bir kararın henüz verilmediği Eğer ABD herhangi bir önlem alacaksa, bu önlemlerin Dünya Ticaret Örgütü’nün kurallarıyla tutarlı olmasını bekleriz” dedi.
Çin de Cuma günü ABD’nin ticaret politikası ile ilgili derin kaygı duyduğunu açıkladı ancak Trump’ın sözlerine bir yanıt vermedi.
“Bu adımı son derece esefle karşılıyoruz" diyen Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ise Trump’ın planını "ABD endüstrisini korumak için yapılan bariz bir müdahale” olarak niteledi. Juncker, Trump bu planı uygularsa Avrupa Birliği’nin de karşı önlemler alabileceği uyarısında bulundu.
Kanada da ticari çıkarlarını ve işçilerini korumak için karşı önlemler alabileceğini açıklayan ülkeler arasında.
Başkan Donald Trump Amerika’nın çelik ithalatına yüzde 25, alüminyum ithalatına da yüzde 10 vergi uygulayacağını açıklamıştı ve kararın gelecek hafta bir gün imzalanacağını söylemişti.
Beyaz Saray sözcüsü Sarah Sanders ise “Gümrük tarifelerinin değişmesini beklemiyorum ama bazı diğer ayrıntıların tamamlanması lazım” dedi.
Ticaret savaşının gündeme gelmesi nedeniyle ABD borsaları da dünü düşüşle kapandı.
Amerikan Uluslararası Otomobil Bayileri Birliği ise, Trump’ın gümrük tarifesi planlarının, fiyatları büyük ölçüde artabileceğini bildirdi.
Daha önce ABD yönetimi için çalışan ticaret uzmanı Wendy Cutler da özellikle otomotiv, mekanik ve havacılık sektörlerinde altpazar tedarikçilere olumsuz etkiler olacağını savundu.
2017’de Kanada, Brezilya, Güney Kore ABD’nin çelik ithalatının neredeyse yüzde 50’sini karşıladı. 2017’de Çin’den çelik ithalatı ise tüm ABD ithalatının yüzde 2’si oranında gerçekleşti.
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