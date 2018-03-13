Trump: Tillerson ile görüş ayrılıkları yaşıyorduk

Rex Tillerson'ı neden dışişleri bakanlığı görevinden aldığına dair gazetecilere açıklamada bulunan ABD Başkanı Donald Trump, İran'la 2015'te yapılan nükleer anlaşma dâhil, bazı konularda görüş ayrılıkları yaşadıklarını söyledi.

"Aslında gayet iyi anlaştık ama bazı konularda fikir ayrılığı yaşadık" diyen Trump, "Örneğin İran anlaşması. Ben korkunç olduğunu düşünüyordum. Ona göre ise idare ederdi. Ben ya bu anlaşmayı bozmaktan ya da bir şeyler yapmaktan yanaydım. O ise biraz daha farklı hissediyordu. Yani aslında aynı şeyi düşünmüyorduk" ifadesini kullandı.

Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Tillerson'ın görevini CIA Başkanı Mike Pompeo'ya devredeceğini duyurmuştu.

Trump, "CIA Başkanı Mike Pompeo yeni Dışişleri Bakanımız olacak. O da harika iş çıkaracak! Rex Tillerson'a hizmetinden dolayı teşekkürler! Gina Haspel, CIA'in yeni başkanı ve bu göreve seçilen ilk kadın olacak. Hepinizi tebrik ediyorum" diye yazmıştı. Senato tarafından onaylanırsa, 61 yaşındaki Haspel CIA'in ilk kadın başkanı olacak.