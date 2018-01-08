Trump Tower'da büyük panik! Dumanlar yükseliyor

New York'ta bulunan 58 katlı Trump Tower'ın en üst katında yangın çıktı.

Olayda iki kişinin yaralandığı, yaralılardan birinin durumunun ciddi olduğu açıklandı. Konuyla ilgili bir tweet atan Eric Trump, yangının elektrik kaynaklı olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Washington'da olduğu belirtildi.