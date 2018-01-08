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Trump Tower'da büyük panik! Dumanlar yükseliyor

DÜNYA HABERLERİ | 08.01.2018 16:05 | Son Güncelleme 10 saat önce

ABD'nin New York kentinde bulunan ve ABD Başkanı Donald Trump'a ait Trump Towers'ta yangın çıktığı ifade edildi.

New York'ta bulunan 58 katlı Trump Tower'ın en üst katında yangın çıktı.

Olayda iki kişinin yaralandığı, yaralılardan birinin durumunun ciddi olduğu açıklandı. Konuyla ilgili bir tweet atan Eric Trump, yangının elektrik kaynaklı olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Washington'da olduğu belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
ABD New York Trump Towers

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