ABD piyasalarında “Trump Trade" dönemi sona mı eriyor? Başkan Trump'ın küresel piyasalarda satış dalgası yaratan Çin'e gümrük duyurusunun ardından, Çin tepki olarak ABD'den yapılacak ithalata 3 milyar dolarlık gümrük vergisi uygulayacağını bildirdi.

Beyaz Saray ardından Avrupa Birliği ve diğer bazı ülkelere bu gümrük vergilerinde muafiyet tanıdı ve bu hareket, dikkatlerin dikkatleri yalnızca Çin’in üzerine çekti.

ABD ve küresel ekonomi için çok büyük önem taşıyan bu kararın ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz arttırma kararının ardından endekslerde yaşanan büyük oynamaların ardındaki nedenleri Ergün Capital Management yatırım şirketinin CEO’su Altan Ergün yanıtladı:

Çin-Amerika ticari savaşı neler doğurabilir?

“Amerikan-Çin ticari savaşında ilk aşamada 60 milyar dolarlık çelik ve alüminyuma vergi getirildi. Ticari savaşta Çin buna kendi karşılığını verecektir. Amerika, Çin'in Dünya Ticaret Örgütü’nün kurallarına uymamasından dolayı kazandığı rekabet üstünlüğünden, Amerikan şirketlerinden teknoloji transferi yapmasından, zoraki şirket ortaklılıklarına şart koşmasından, teknolojik ve ticari sırların çalınmasından duyduğu rahatsızlığını defalarca belirttiği için, ticari savaşın boyutlarının artarak devam edeceğini düşünmekteyiz.”