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‘Trump Trade’ Dönemi Sona mı Eriyor?

28.03.2018 00:30 | Son Güncelleme

ABD ve küresel ekonomi için çok büyük önem taşıyan ithalata gümrük vergileri ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz arttırma kararının ardından endekslerde yaşanan büyük oynamaların ardındaki nedenleri Ergün Capital Management yatırım şirketinin CEO’su Altan Ergün yanıtladı

‘Trump Trade’ Dönemi Sona mı Eriyor?

ABD piyasalarında “Trump Trade" dönemi sona mı eriyor? Başkan Trump'ın küresel piyasalarda satış dalgası yaratan Çin'e gümrük duyurusunun ardından, Çin tepki olarak ABD'den yapılacak ithalata 3 milyar dolarlık gümrük vergisi uygulayacağını bildirdi.

Beyaz Saray ardından Avrupa Birliği ve diğer bazı ülkelere bu gümrük vergilerinde muafiyet tanıdı ve bu hareket, dikkatlerin dikkatleri yalnızca Çin’in üzerine çekti.

ABD ve küresel ekonomi için çok büyük önem taşıyan bu kararın ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz arttırma kararının ardından endekslerde yaşanan büyük oynamaların ardındaki nedenleri Ergün Capital Management yatırım şirketinin CEO’su Altan Ergün yanıtladı:

Çin-Amerika ticari savaşı neler doğurabilir?

“Amerikan-Çin ticari savaşında ilk aşamada 60 milyar dolarlık çelik ve alüminyuma vergi getirildi. Ticari savaşta Çin buna kendi karşılığını verecektir. Amerika, Çin'in Dünya Ticaret Örgütü’nün kurallarına uymamasından dolayı kazandığı rekabet üstünlüğünden, Amerikan şirketlerinden teknoloji transferi yapmasından, zoraki şirket ortaklılıklarına şart koşmasından, teknolojik ve ticari sırların çalınmasından duyduğu rahatsızlığını defalarca belirttiği için, ticari savaşın boyutlarının artarak devam edeceğini düşünmekteyiz.”

Faiz Politikası

“Jerome Powell faizleri artırdı ve bu sene 3 defa artırılacağının sinyalini verdi. Aynı zamanda 2020 senesine kadar 3,0-3,5 arasına çekilebileceğinin işaretini verdi. Faizlerin bu kadar artması bono piyasalarında bir satışa sebep olacaktır. Fakat bu açıklamaların yapıldığı zamanda 10 yıllık bono faizleri 2,97 seviyesine çıktı ve beklendiği gibi büyük bir tepki vermedi. Bununla da piyasaların Fed’in faizleri belirttiği seviyelere çıkartmayı düşünmediğini görmekteyiz.”

Yatırımcılar nasıl hareket etmeli?

“Yatırımcılar Amerika-Çin geriliminin artan dozundan kendileri korumak için daha önce Amerikan ekonomisine bağlı olan şirketlere yatırım yapmayı tercih edebilirler. Bu şirketler CSX, CVS ve WFC gibi kazançlarının tamamına yakını iç piyasadan kazanan şirketler.”

Washington da yaşananlar ve piyasalara olası etkileri neler?

“Washington’dan gelen siyasi ve yasal kararlar ekonomiyi etkilemeye devam ediyor. En son John Bolton, Baskan Trump tarafından Ulusal Güvenlik'ten sorumlu göreve getirildi. John Bolton İran’la ve Kuzey Kore’yle savaşı öngören görüşlere sahip ve bu atama, petrol fiyatlarını ve global piyasalardaki dalgalanmaları arttıracak ve savunma şirketleri hisselerine pozitif yansıyacaktır.”

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