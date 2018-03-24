Trump Trans Bireylerin Orduda Görev Yapmasını Yasakladı

ABD Başkanı Donald Trump, “sınırlı şartlar” dışında trans bireylerin orduda görev yapmasını yasaklayan karara imza attı.

Beyaz Saray’dan Cuma gecesi yapılan açıklamada, “Savunma ve iç güvenlik bakanları, ameliyat ve ilaç tedavisi de dahil azımsanamayacak tıbbi yardıma ihtiyaç duyan 'cinsel disfori' teşhisi konulan kişilerin orduya girmesi ya da orduda kalmasının, askeri etkinlik ve letaliteye fazlasıyla risk oluşturcağı sonucuna vardı” dendi.

Trump, eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde başlatılan ve trans bireylerin orduya kabulünü sağlayan uygulamayı engelleyeceğinin sinyalini vermişti.

ABD Başkanı’nın yasak talebi, yargı sürecine takılmış, Savunma Bakanlığı Ocak ayında trans bireylerin silah altına alınmasına izin vermişti.

Daha önce “cinsel kimlik bozukluğu” olarak adlandırılan “cinsel disfori”, kişinin kendi cinsiyetinden acı ve zayıflık yaratacak kadar rahatsız olması ve karşı cins kimliğinde kendini tanımlamak için güçlü bir istek duyması anlamına geliyor.