Trump Türkiye Karşıtı Tasarıyı Bugün İmzalıyor

ABD’nin Türkiye’ye yönelik yaptırımlarına bugün bir yenisi daha ekleniyor. Yönetimin önceki hafta iki Türk bakana yaptırım getirmesinin ardından Kongre de hem rahip Andrew Brunson’ın tutukluluğunun devam etmesi hem de Ankara’nın Rusya’dan S-400 alımına tepki olarak F-35 uçaklarının Türkiye’ye teslimatını askıya alan bir tasarıyı geçirmişti. Düzenleme aslında Amerika’nın savunma politikalarıyla ilgili geniş kapsamlı bir ‘torba tasarının’ içine eklenmişti. Başkan Donald Trump bugün savunma tasarısını törenle imzalayacak ve tasarının yasalaşmasıyla birlikte Türkiye’yle ilgili kısım da yürürlüğe girmiş olacak.

Kongre, Türkiye’ye F-35 uçaklarının teslimatını geçici süreliğine durduran bir düzenlemenin de içinde bulunduğu 2019 mali yılı Ulusal Savunma Yetki Yasası tasarısını, her iki kanadın da kabul etmesiyle Ağustos ayı başında onaylamıştı.

Senato ve Temsilciler Meclisi’nin birlikte çalışıp içeriği üzerinde anlaşmaya vardığı ve yüzlerce sayfadan oluşan kapsamlı tasarıya eklediği bölüme göre, Lockheed Martin şirketi tarafından üretilen F-35 uçakların Ankara’ya teslimatı, ABD Savunma Bakanı’nın Dışişleri Bakanı’yla da istişare ederek 90 gün içinde Kongre’nin ilgili komisyonlarına Türk-Amerikan ilişkilerinin durumuyla ilgili bir rapor sununcaya kadar askıya alınacak.