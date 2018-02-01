Trump: ‘Twitter Başkanlığından Prompter Başkanlığına’

Başkan Donald Trump'ın Avrupa televizyonlarında da canlı yayınlanan "Birliğin Durumu” konuşması, tüm Avrupa medyasında olduğu gibi, Fransız medyasında da geniş yankı buldu. Ülkenin en büyük gazeteleri Le Figaro, "Amerikan rüyasına", Le Monde "Guantanamo" sözlerine, Liberation, "demokratların eleştirilerine", Les Echos ise, "diyalog değil monolog" tonuna vurgu yaptı. Trump'ın konuşmasını geniş yorumlarla veren ülkenin en büyük gazetesi Le Monde, "Trump'tan birlik ve modernizasyon denemesi” başlığıyla verdiği haberde, doğaçlama açıklamaları ve Twitter mesajlarıyla sık sık polemik konusu olan Trump'ın metne bağlı konuşmasını "Twitter başkanlığından, prompter başkanlığına geçti" yorumuyla veren Le Monde, ABD Başkanı'nın provokasyonlardan kaçınmak ve birlik çağrısında başarılı olmak için tüm protokol kurallarına da harfiyen uyduğunu yazdı. Gazete, "Birlikte güvenli, güçlü ve onurlu bir Amerika inşa edeceğiz" sözleriyle umutlu bir gelecek çizdiğini ve felaket senaryolarından da kaçındığı analizini yaptı. Bir saat 20 dakikalık konuşmada birlik çabası olduğunu, ancak çok az yeni duyuru yer aldığını belirtti.

Le Monde gazetesi, Trump'ın konuşmasında ekonomik başarılarıyla övündüğü belirterek, konuşmadaki en önemli açıklamanın tartışmalı Guantanamo tutukevinin açık tutulması yönünde kararname imzalaması olduğunu yazdı. Gazete, Trump'ın Guantanamo'yla ilgili sözlerini ayrı bir kutuda özel bir önemle aktardı: "Hastanelere ve sivillere bomba koyan teröristler şeytandır. Mümkün olduğunda onları yok ederiz. Gerekli olduğunda, onları yakalamalı ve sorgulamalıyız. Ama çok açık olmalıyız. Teröristler yalnızca sıradan suçlular değiller. Bunlar yasadışı düşman güçlerdir aynı zamanda. Yakalandıklarında terörist muamelesi görmeliler. Geçmişte, son derece tehlikeli yüzlerce teröristi aptalca serbest bıraktık, sonra da onları savaş meydanlarında karşımızda gördük. IŞİD'in sefi El Bağdadi de buna dahil. Bir genelge yayınlayarak Guantanamo'nun yeniden açılmasını istedim.” Le Monde, Amerikan politikasına dışarıdan seçilerek gelen Trump'ın, Beyaz Saray'da geçen olaylı bir yılın ardından ‘Birliğin Durumu' konuşmasının, muhalefet ve halkla yaşanan gergin ilişkileri normalleştirme yolunda ilk adımı attığı yorumunu yaptı. Trump'ın, yurttaşların güvenliği için parlamentodaki iki partinin de üyelerine elini uzattığını belirten Le Monde, bugüne kadar tepki çeken küresel ısınma, İran ve serbest ticaret anlaşmaları gibi konulara ise üstü kapalı ya da hiç değinmeden geçtiğine dikkat çekti.

Trump'ın elini uzattığı Demokrat Partili Kongre üyelerinin cinsel taciz olaylarını protesto etmek için siyah giyindiğini, bir grup milletvekilinin de Trump'ın bazı Afrika ülkeleri için kullandığı "b.k çukuru ülkeler” sözünü protesto etmek için Afrika desenleri içeren aksesuarlar taktıkları görüldü. ' Liberation: "Utanç verici, üzücü, cesaret kırıcı" Sol eğilimli Liberation gazetesi ise Trump'ın konuşmasını "Utanç verici, üzücü ve cesaret kırıcı" başlığıyla duyurdu. Trump'ın konuşmasını izlemek için Berkeley'deki Demokrat Partililerin bir barda organize ettiği geceye katılan Liberation gazetesi, Trump muhaliflerinin özellikle göç, ekonomi ve güvenlik konusundaki eleştirilerini aktardı. Trump'ın "milliyetçi, dini ve askeri" bir söylem kullandığını dile getiren katılımcılar, özellikle iklim sorunları konusuna değinmemesini sert eleştirdi. Liberation bir katılımcının, "Çevreden söz ettiği tek an kömürün ne kadar temiz ve güzel bir enerji kaynağı olduğuydu. Korkarım ki, Amerika'nın iklim değişikliklerini anlaması için en az 3 yıl beklememiz gerekecek" sözlerine yer verdi. Trump'ın birlik eli uzatma çabasını değerlendiren bir başka katılımcının ise alaylı bir şekilde, "yarın atacağı tweet'lerle bunu da düzeltir merak etmeyin, geçici" dediğini aktardı.

Le Figaro: "115 kez alkışlandı" Sağ eğilimli Le Figaro gazetesi de, "açık vizyonu ve adil misyonunu" açıklayan Trump'ın konuşmasının heyecanlı Cumhuriyetçi parlamenterler tarafından 115 kez alkışladığını yazdı. Başkan Trump'ın konuşmasında "Amerikan Rüyası" bölümünü öne çıkaran Le Figaro, "Bu yeni Amerikan rüyası zamanıdır. Amerikan rüyasını yaşamak için bundan daha iyi bir an hiç olmamıştı. Size bu akşam gelecekten, olmak istediğimiz ulustan bahsetmek istiyorum. Biz Amerikalılar hep birlikte bir ekip gibi, bir halk gibi, bir aile gibi" sözlerine atıf yaptı. Trump'ın temel reformlar için Demokratlar'a elini uzattığını ancak Demokratlar'ın beklenen karşılığı vermediğini belirten Le Figaro, "14 Demokrat Partili Kongre üyesi konuşmayı boykot ederek katılmadı, çok sayıda vekil #MeeToo hareketine destek vermek için siyah giyindi, özellikle göçmenlerle ilgili bölümünde bazıları Trump'ı yuhaladı, bazıları da Afrika desenleriyle protesto etti" ifadelerine yer verdi. Les Echos: "Kendi kendini kutladı"