Trump Twitter'da Almanya'ya 'taktı'

Almanya Başbakanı Merkel'den ise Trump'ın sözlerine yalanlama geldi.ABD Başkanı Donald Trump, Almanya'da suç oranının arttığını ve Alman yetkililerin bu verileri resmi raporlara yansıtmaktan kaçındığını savundu. Almanya Başbakanı Angela Merkel ise Trump'ın iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi. Trump, Salı günü attığı Twitter mesajında "Almanya'da suç oranı göçmenler kabul edildiğinden bu yana yüzde 10 üzeri arttı (yetkililer bu suçları raporlamak istemiyor). Diğer ülkeler daha bile kötü. Akıllı ol Amerika!" dedi. Trump, eşzamanlı olarak attığı bir diğer mesajda ise "Eğer sınırlarınız yoksa, ülkeniz de yoktur!" ifadelerini kullandı. Başbakan Merkel ise Trump'ın sözlerine, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile düzenlediği basın toplantısında yanıt verdi. Mayıs ayında yayınlanan suç istatistiklerinin yeterince açıklayıcı olduğu mesajı veren Merkel, "Bu noktada kısmen pozitif gelişmeler yaşandığını görüyoruz" dedi. Yetkililerin suçla mücadelede her zaman daha fazlasını yapması gerektiğini belirten Başbakan, eldeki rakamların "suç oranını düşürme yolunda çalışmaya devam etmek için cesaret verici" olduğunu ifade etti.

"Bizde yaşanmasını istemiyoruz" Başkan Trump, Pazartesi günü attığı bir başka mesajda, "Göçün zaten belli belirsiz olan Berlin koalisyonunu sarstığı ortamda, Almanya halkı yönetimlerine karşı cephe alıyor. Kültürlerini güçlü ve şiddet dolu bir biçimde değiştiren milyonlarca insanın (Avrupa'ya gelmelerine) izin vererek Avrupa'nın dört bir yanında büyük bir hata yapıldı" ifadelerini kullanmıştı. Trump, bunun hemen ardından attığı mesajda da "Avrupa'da göç konusunda yaşanan şeyin bizde yaşanmasını istemiyoruz" demişti. DW İngilizce servisi ise Trump'a Twitter üzerinden yanıt vererek "Almanya'dan iyi günler! Evet, durum şöyle: İddianızın aksine buradaki suç (oranı) aslında ciddi oranda düştü! 2017'de 5,67 milyon suç işlendi ve bu 1992 yılından beri en düşük rakam, yani 30 yılı aşkın sürede en düşük suç oranı. Rica ederiz" demişti. Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer tarafından Mayıs ayında açıklanan resmi rakamlara göre, 2017 yılında Almanya'da işlenen toplam suç sayısı yüzde 9,6 azalmış bulunuyor.