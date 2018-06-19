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Trump Twitter'da Almanya'ya 'taktı'

19.06.2018 20:39 | Son Güncelleme

Gelen göçmenlerden ötürü Almanya'da suç oranının arttığını iddia eden ABD Başkanı Trump, Alman yetkililerin bu verileri görmezden geldiğini söyledi.

Trump Twitter'da Almanya'ya 'taktı'

Almanya Başbakanı Merkel'den ise Trump'ın sözlerine yalanlama geldi.ABD Başkanı Donald Trump, Almanya'da suç oranının arttığını ve Alman yetkililerin bu verileri resmi raporlara yansıtmaktan kaçındığını savundu. Almanya Başbakanı Angela Merkel ise Trump'ın iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Trump, Salı günü attığı Twitter mesajında "Almanya'da suç oranı göçmenler kabul edildiğinden bu yana yüzde 10 üzeri arttı (yetkililer bu suçları raporlamak istemiyor). Diğer ülkeler daha bile kötü. Akıllı ol Amerika!" dedi.

Trump, eşzamanlı olarak attığı bir diğer mesajda ise "Eğer sınırlarınız yoksa, ülkeniz de yoktur!" ifadelerini kullandı.

Başbakan Merkel ise Trump'ın sözlerine, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile düzenlediği basın toplantısında yanıt verdi.

Mayıs ayında yayınlanan suç istatistiklerinin yeterince açıklayıcı olduğu mesajı veren Merkel, "Bu noktada kısmen pozitif gelişmeler yaşandığını görüyoruz" dedi. Yetkililerin suçla mücadelede her zaman daha fazlasını yapması gerektiğini belirten Başbakan, eldeki rakamların "suç oranını düşürme yolunda çalışmaya devam etmek için cesaret verici" olduğunu ifade etti.

"Bizde yaşanmasını istemiyoruz"

Başkan Trump, Pazartesi günü attığı bir başka mesajda, "Göçün zaten belli belirsiz olan Berlin koalisyonunu sarstığı ortamda, Almanya halkı yönetimlerine karşı cephe alıyor. Kültürlerini güçlü ve şiddet dolu bir biçimde değiştiren milyonlarca insanın (Avrupa'ya gelmelerine) izin vererek Avrupa'nın dört bir yanında büyük bir hata yapıldı" ifadelerini kullanmıştı.

Trump, bunun hemen ardından attığı mesajda da "Avrupa'da göç konusunda yaşanan şeyin bizde yaşanmasını istemiyoruz" demişti.

DW İngilizce servisi ise Trump'a Twitter üzerinden yanıt vererek "Almanya'dan iyi günler! Evet, durum şöyle: İddianızın aksine buradaki suç (oranı) aslında ciddi oranda düştü! 2017'de 5,67 milyon suç işlendi ve bu 1992 yılından beri en düşük rakam, yani 30 yılı aşkın sürede en düşük suç oranı. Rica ederiz" demişti.

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer tarafından Mayıs ayında açıklanan resmi rakamlara göre, 2017 yılında Almanya'da işlenen toplam suç sayısı yüzde 9,6 azalmış bulunuyor.

Mülteci politikası tartışmaları

Seehofer, Almanya gündemini son birkaç gündür meşgul eden mülteci politikası tartışmasının odak noktasında bulunuyor. Angela Merkel'in lideri olduğu Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) ile CDU'nun yalnızca Bavyera eyaletinde faaliyet gösteren kardeş partisi Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) arasında fikir ayrılığı söz konusu.

Merkel, göç konusunda ulusal bir çözüme karşı çıkarak, mülteci sorununa Avrupa Birliği (AB) çatısı altında bir çözüm bulunmasını talep ediyor. İçişleri Bakanı Seehofer ise bir AB ülkesinde kayıtlı olan, sınır dışı edildikten sonra geri dönen ve belgesi olmayan sığınmacıların Almanya tarafından reddedilmesini istiyor.

Diğer yandan Donald Trump da ABD-Meksika sınırındaki uygulamaları nedeniyle baskı altında bulunuyor. Pazartesi günü Trump'a, eşi First Lady Melania Trump'tan da eleştiri gelmişti. Melania Trump'ın sözcüsü Stephanie Grisham, CNN'e yaptığı açıklamada, "Bayan Trump çocukların ailelerinden nasıl ayrıldığını görmekten nefret ediyor ve kongredeki iki cephenin başarılı bir göç reformu konusunda uzlaşabilmesini umuyor" demişti.

DW,AFP/BÜ,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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