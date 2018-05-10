Trump Üç ABD Vatandaşını Havaalanında Karşıladı

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore’nin serbest bıraktığı 3 Amerikalı’yı başkent Washington yakınlarındaki Maryland eyaletinde bulunan Andrews Hava Üssü’nde karşıladı.

Trump’a eşi Melania Trump da eşlik etti. Donald Trump, 3 kişiyi taşıyan uçağa binerek bir süre görüştü.

Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da Kore asıllı 3 Amerikalı’yı uçaktan inişlerinde tebrik etti.

3 kişi Kuzey Kore lider Kim Jong Un’a kendilerini serbest bıraktıkları için teşekkür etti.

Trump, havaalanının gece yarısı 3’de izlenme rekoru kırmış olabileceğini belirterek espri de yaptı.

Tutuklular Pompeo’nun Kim Jong Un’la 90 dakika görüşmesinin ardından serbest bırakılmıştı. Gelişme, Trump’la Kim arasında beklenen zirvenin öncesinde yaşandı.

Trump, zirvenin yerinin ve tarihinin kısa sürede açıklanacağını belirtti.

Beyaz Saray yetkililerine göre Singapur zirvenin yapılması muhtemel en güçlü yer.

Dışişleri Bakanlığı’ndan Çarşamba günü yapılan açıklamada, üç kişinin Amerikan yönetimine, Başkan Trump’a, Dışişleri Bakanı Pompeo’ya ve Amerikan halkına geri dönüşleri için takdirlerini sundukları belirtildi.