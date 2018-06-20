Trump üzerinde göçmen çocuklar nedeniyle baskı artıyor

Cumhuriyetçi Parti, Temsilciler Meclisi’nde iki yasa tasarısı hazırlıyor.ABD'de Trump yönetiminin Meksika sınırını geçen göçmen aileleri çocuklarından ayırmasına yönelik protestolar, Cumhuriyetçi Parti'yi harekete geçirdi. Cumhuriyetçilerin Temsilciler Meclisi'nde konuyla ilgili iki yasa tasarısı hazırlığında olduğu belirtiliyor. ABD Başkanı Donald Trump konuyla ilgili olarak Temsilciler Meclisi'ndeki Cumhuriyetçi parti milletvekilleriyle bir araya geldi.

Cumhuriyetçi milletvekili Mark Meadows görüşmeyle ilgili yaptığı açıklamada Trump'ın üyelerden göçle ilgili "derhal” adım atmalarını istediğini belirtti. Cumhuriyetçi milletvekili Tom Cole da Trump'ın ailelerinin ayrılmasının "kesinlikle çekici bir durum olmadığını ve kötü göründüğünü” söylediğini aktardı. Beyaz Saray da Başkan'ın her iki tasarıyla ilgili olarak Cumhuriyetçi milletvekillerine desteğini ifade ettiğini açıkladı.

ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Mitch McConnell de çocuklarla ailelerin birbirinden ayrılmasını sona erdirecek bir öneri üzerinde çalıştıklarını söyledi. Cumhuriyetçiler 100 üyeli Senato'da 51 üyeyle çoğunluğa sahip. Ancak tasarının Senato'dan geçebilmesi için 60 oya yani 9 Demokrat senatörün desteğine ihtiyaç var.