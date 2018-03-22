Trump ve Biden’ın Söz Düellosu Yeni Bir Boyut Kazandı

71 yaşındaki ABD Başkanı Donald Trump ile 75 yaşındaki eski başkan yardımcısı Joe Biden yeniden söz düellosuna girdi.

2016 başkanlık kampanyaları sırasında Trump’ın kadınlara yönelik tacizkar ifadelerinin ortaya çıkması üzerine Joe Biden sert eleştirilerde bulunmuştu.

O dönem başkan yardımcısı olan ve Trump’ın rakibi Demokrat aday Hillary Clinton’ı destekleyen Joe Biden, “Eğer aynı lisede okuyor olsaydık Trump’ı dışarı çıkarıp döverdim” demişti.

2020’de başkanlık seçimi için Trump’a rakip olacağı konuşulan Biden, geçen hafta iddiasından vazgeçmediğini ortaya koydu.

Biden, “Ulusumuzun lideri olarak ortaya çıkan adam, ‘Bir kadını herhangi bir yerinden kavrayabilirim, bu onun da hoşuna gider’ demişti. Bu beyefendi ile tartışmaya girip-girmeyeceğim sorulduğunda ‘Hayır’ yanıtını vermiştim. Ama eğer lisede olsaydık, onu spor salonunun arkasına çeker bir güzel döverdim” dedi.

Joe Biden, “Hayatım boyunca birçok soyunma odasında bulundum. Çok iyi bir sporcuyumdur. Böyle konuşanlar da genelde odadaki en şişman, en çirkin aşağılık heriflerdir” dedi.