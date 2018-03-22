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Trump ve Biden’ın Söz Düellosu Yeni Bir Boyut Kazandı

22.03.2018 18:37 | Son Güncelleme

71 yaşındaki ABD Başkanı Donald Trump ile 75 yaşındaki eski başkan yardımcısı Joe Biden yeniden söz düellosuna girdi. Biden, “Lisede olsaydık, Trump’ı bir güzel döverdim” derken Trump da "Deli Joe Biden delikanlıymış gibi davranıyor. Aslında aklı da fiziki de zayıf biri” dedi

Trump ve Biden’ın Söz Düellosu Yeni Bir Boyut Kazandı

71 yaşındaki ABD Başkanı Donald Trump ile 75 yaşındaki eski başkan yardımcısı Joe Biden yeniden söz düellosuna girdi.

2016 başkanlık kampanyaları sırasında Trump’ın kadınlara yönelik tacizkar ifadelerinin ortaya çıkması üzerine Joe Biden sert eleştirilerde bulunmuştu.

O dönem başkan yardımcısı olan ve Trump’ın rakibi Demokrat aday Hillary Clinton’ı destekleyen Joe Biden, “Eğer aynı lisede okuyor olsaydık Trump’ı dışarı çıkarıp döverdim” demişti.

2020’de başkanlık seçimi için Trump’a rakip olacağı konuşulan Biden, geçen hafta iddiasından vazgeçmediğini ortaya koydu.

Biden, “Ulusumuzun lideri olarak ortaya çıkan adam, ‘Bir kadını herhangi bir yerinden kavrayabilirim, bu onun da hoşuna gider’ demişti. Bu beyefendi ile tartışmaya girip-girmeyeceğim sorulduğunda ‘Hayır’ yanıtını vermiştim. Ama eğer lisede olsaydık, onu spor salonunun arkasına çeker bir güzel döverdim” dedi.

Joe Biden, “Hayatım boyunca birçok soyunma odasında bulundum. Çok iyi bir sporcuyumdur. Böyle konuşanlar da genelde odadaki en şişman, en çirkin aşağılık heriflerdir” dedi.

Biden’ın sözlerine Donald Trump sonunda Twitter’dan yanıt vererek, bu palavralardan bıktığını söyledi.

Trump, "Deli Joe Biden delikanlıymış gibi davranıyor. Aslında aklı da fiziki de zayıf biri. Buna rağmen, hem de ikinci kez, beni dövmekle tehdit ediyor. Beni tanımıyor. Hızlıca ve sertçe yere çakılırken gözyaşları içinde kalabilir. İnsanları tehdit etme Joe" diye yazdı.

Trump’ın mesajlarından bu arada Hillary Clinton da nasibini aldı.

ABD Başkanı, “Hatırlayın, kampanya süresince Donald Trump’ın harika konuştuğu, kalabalıkları topladığı ama daha az para harcadığı ve sosyal medyayı sahtekar Hillary’nin sofistike ekibi kadar iyi kullanmadığı söyleniyordu. Artık bunu diyemiyorlar” ifadelerini kullandı.

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