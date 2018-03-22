Trump ve Erdoğan görüştü: 'İki ülke ilişkileri düzeltmek için çalışacak'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında Perşembe günü gerçekleşen telefon görüşmesinde, iki liderin "işbirliğini güçlendirmek" üzerine anlaştığı açıklandı.

Türkiye adına Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın tarafından, görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada "ilişkileri olumsuz etkileyen hassasiyetlerin giderilmesi hususunda mutabık kalındığı" ifadesi yer aldı.

Aynı görüşmeye ilişkin Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada da son aylarda gerilen ilişkilere ilişkin atıf benzer ifadelerle yer buldu: "İki ülke, ikili ilişkileri etkileyen endişeleri ele almak konusunda mutabıktır"

Görüşmeye ilişkin benzer açıklamalar geldi

Cumhurbaşkanlığı ofisinden yapılan açıklama:

"Görüşmede, NATO müttefiki ve stratejik ortak olan iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesinin önemi teyit edilerek bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur. İki lider, müşterek stratejik sınamalar karşısında daha yakın işbirliği yapmak için atılan adımların sürdürmesi ve ikili ilişkileri olumsuz etkileyen hassasiyetlerin giderilmesi hususlarında mutabık kalmışlardır."