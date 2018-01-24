Trump ve Erdoğan Telefonda Görüştü

Türkiye'nin Afrin operasyonu Başkan Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün yaptığı telefon görüşmesinde ele alındı.
Beyaz Saray'ın yazılı açıklamasına göre Trump görüşmede, Afrin'de artan şiddetin Suriye'deki ortak hedeflere zarar verme riskleri doğurduğu konusunda endişelerini paylaştı.
Trump Türkiye'yi, gerilimi azaltma, askeri eylemlerini sınırlama, sivil kayıplar ve yerlerinden olanlarla mültecilerin sayısının artmasını önlemeye çağırdı.
Başkan Trump Türkiye'ye ayrıca, ihtiyatlı olması, Türk ve Amerikan güçleri arasında çatışma riskine yol açabilecek her türlü eylemden kaçınması çağrısında bulundu.
Trump, her iki ülkenin de tüm tarafları IŞİD'in kalıcı biçimde yenilgiye uğratılması yönündeki ortak hedefe odaklamaları gerektiği mesajını da yineledi.
Görüşmede iki lider, IŞİD'in yenilgiye uğratılması aşamasında 100 binin üzerinde Suriyeli mültecinin ülkelerine geri dönmesinden duydukları memnuniyeti dile getirirken, evlere geri dönüşlere yardımcı olmak için işbirliğini devam ettirme sözü verdi.
Açıklamada, "Başkan Trump Türkiye'nin meşru güvenlik kaygılarını ele almak için (iki ülkeyi) daha yakın işbirliğine davet etti. Liderler, Türkiye dahil olmak üzere komşularına hiçbir tehdit oluşturmayan birleşik bir Suriye'ye istikrar kazandırılması ihtiyacını konuştu” ifadesi kullanıldı.
Beyaz Saray açıklamasına göre ayrıca, Başkan Trump Türkiye'den gelen "yıkıcı ve yanlış” söylemler ve OHAL altında tutuklulukları devam eden ABD vatandaşları ve yerel çalışanlar hakkındaki endişelerini dile getirdi.
Açıklamada, "İki lider, başta bölgesel istikrarı pekiştirmek ve IŞİD, PKK, El Kaide ve İran destekli terörizm dahil terörün tüm şekilleriyle mücadele edilmesi olmak üzere, ABD ve Türkiye arasındaki stratejik ortaklığı güçlendirme sözü verdi” denildi.
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