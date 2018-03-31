Trump ve Erdoğan Telefonda Görüştü

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Başkan Donald Trump'ın ABD ve Türkiye arasında bölgesel gelişmeler ve stratejik ortaklığı ele almak üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştüğü bildirildi.

Açıklamada, iki liderin iki ülke arasında işbirliğinin arttırılması, NATO müttefikleri olarak ortak çıkarların ilerletilmesi ve ikili ilişkileri etkileyen sorunları aşma konusunda sürdürülen çabalara destek ifade ettikleri belirtildi.

Ankara’daki Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göreyse, cuma akşamı gerçekleşen telefon görüşmesinde, ikili ve bölgesel konularda görüş teatisinde bulunuldu.

Suriye ve Irak'taki son gelişmelerin yanı sıra terörle mücadele konusunu ele alan iki lider, müttefiklik ruhuna uygun biçimde iş birliği ve koordinasyonu daha da artırma kararlılıklarını teyit etti.

Görüşmede Gazze'de bugün yaşanan olaylara da değinildi.