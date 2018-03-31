HABER

Trump ve Erdoğan Telefonda Görüştü

31.03.2018 11:11 | Son Güncelleme

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Başkan Donald Trump'ın ABD ve Türkiye arasında bölgesel gelişmeler ve stratejik ortaklığı ele almak üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştüğü bildirildi.

Trump ve Erdoğan Telefonda Görüştü

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Başkan Donald Trump'ın ABD ve Türkiye arasında bölgesel gelişmeler ve stratejik ortaklığı ele almak üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştüğü bildirildi.

Açıklamada, iki liderin iki ülke arasında işbirliğinin arttırılması, NATO müttefikleri olarak ortak çıkarların ilerletilmesi ve ikili ilişkileri etkileyen sorunları aşma konusunda sürdürülen çabalara destek ifade ettikleri belirtildi.

Ankara’daki Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göreyse, cuma akşamı gerçekleşen telefon görüşmesinde, ikili ve bölgesel konularda görüş teatisinde bulunuldu.

Suriye ve Irak'taki son gelişmelerin yanı sıra terörle mücadele konusunu ele alan iki lider, müttefiklik ruhuna uygun biçimde iş birliği ve koordinasyonu daha da artırma kararlılıklarını teyit etti.

Görüşmede Gazze'de bugün yaşanan olaylara da değinildi.

Krizin ardından Fransa ile kritik görüşmeKrizin ardından Fransa ile kritik görüşme
Çok sayıda TSK personeline operasyon!Çok sayıda TSK personeline operasyon!
'Herkes izlesin, sürprizler var' dedi ve...'Herkes izlesin, sürprizler var' dedi ve...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da ortalığı karıştıran sevinç gösterisi! 'O halatı beline dolarım sallana sallana...'

Survivor'da ortalığı karıştıran sevinç gösterisi! 'O halatı beline dolarım sallana sallana...'

Beyaz Show'da Seren Serengil ilişki sözleşmesiyle herkesi şaşırttı!

Beyaz Show'da Seren Serengil ilişki sözleşmesiyle herkesi şaşırttı!

Dört öğrencisiyle ilişkiye girmiş! Utanmaz öğretmenin savunması pes dedirtti

Dört öğrencisiyle ilişkiye girmiş! Utanmaz öğretmenin savunması pes dedirtti

Manisaspor, Elazığspor deplasmanına gitmek için uçak parası bulamadı

Manisaspor, Elazığspor deplasmanına gitmek için uçak parası bulamadı

Ünlü Konyaaltı Plajı, Hülya Koçyiğit’in damadının oldu!

Ünlü Konyaaltı Plajı, Hülya Koçyiğit’in damadının oldu!

Akşener, Erdoğan’ı 5 puanla geçer! Olay açıklama

Akşener, Erdoğan’ı 5 puanla geçer! Olay açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! Rusya'dan misilleme! 50 İngiliz diplomat daha sınır dışı ediyor

Son dakika! Rusya'dan misilleme! 50 İngiliz diplomat daha sınır dışı ediyor

Suudi Arabistan'a füze saldırısı!

Suudi Arabistan'a füze saldırısı!

Trump, YPG'ye yardımı dondurdu

Trump, YPG'ye yardımı dondurdu

BMGK'dan İsrail'e çağrı

BMGK'dan İsrail'e çağrı

Beyaz Saray'dan kritik görüşme sonrası açıklama

Beyaz Saray'dan kritik görüşme sonrası açıklama

ABD'den Menbiç'e takviye: Konuşlandılar!

ABD'den Menbiç'e takviye: Konuşlandılar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.