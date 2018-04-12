Trump ve Erdoğan Telefonda Suriye Krizini Ele Aldı

Başkan Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede Suriye’deki durum ele alındı.

Beyaz Saray’dan yapılan ve iki cümleden ibaret açıklamada, “Başkan Donald Trump, Suriye’deki mevcut durumu tartışmak üzere Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüştü. İki lider durum hakkında yakın temasta olmak üzere görüş birliğine vardı” denildi.