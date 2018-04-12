Trump ve Erdoğan Telefonda Suriye Krizini Ele Aldı

Başkan Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede Suriye’deki durum ele alındı.
Beyaz Saray’dan yapılan ve iki cümleden ibaret açıklamada, “Başkan Donald Trump, Suriye’deki mevcut durumu tartışmak üzere Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüştü. İki lider durum hakkında yakın temasta olmak üzere görüş birliğine vardı” denildi.
Ankara'da deprem yaratacak iddia! Süleyman Soylu’ya polis takibi
Cübbeli Ahmet kitabında yazdıklarıyla gündeme oturdu
Gerilim sonrası Suriye kıyılarında Rusya hareketliliği
İngiliz basınından flaş iddia: Denizaltılara vur emri
120 nüfuslu köyün şehidini binler uğurladı!
İzmir'de vahşet! 2 ölü, 1 yaralı
Apple’ın İOS 11.3 güncellemesi tamir gören iPhone’ları bozdu!
Canan Karatay: Hz. Muhammed zamanında olsaydı...
Karamollaoğlu: 6 milyon asgari ücretliyle ittifak yapacağız
Erdoğan onu görünce gözyaşlarını tutamadı
Ülkeleri açlıktan kırılırken onlar gününü gün ediyor
Dolmuş şoförüne gücendi, 75 yaşında okur yazar oldu
Okuyucu Yorumları 0 yorum