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Trump ve Kim Jong-un'un görüşme yeri belli oldu

DÜNYA HABERLERİ  | 30.04.2018 15:28 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'la iki Kore arasındaki sınırda yer alan Barış Evi'nde buluşmak istediğini belirtti.

Trump ve Kim Jong-un'un görüşme yeri belli oldu

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile yapacağı görüşmenin yeri hakkında konuşan Trump, "GÖRÜŞME için çok sayıda ülke değerlendiriliyor. Ancak Kuzey ve Güney Kore'nin sınırındaki Barış/Özgürlük Evi, üçüncü bir ülkeden daha anlamlı, önemli ve kalıcı olmaz mı? Sadece soruyorum!" ifadesini kullandı.

Trump, Kim Jong-un ile 3-4 hafta içinde görüşebileceğini dün açıklamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Donald Trump Kim Jong Un Kuzey Kore Son dakika

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
buyuk ayip etmisler reisi niye cagirmamislar.
@soner_1970_gyfug Gerçekten embesil bir tipsin, kardeşim adama saygın olmaya bilir, makamı bu kadar yerden yere vurmayın..
Vay be Kuzey kore ABD anlaşabiliyor ne hikmetse koltuklarını kaybetme korkusu Kürt Türk anlaşmasından kaçıyor YAZIKLAR OLSUN OY KORKUSUYLA HAREKET EDENLERE
K.Kore nükleer denemelerden vazgeçerse Turppp K.koreyi işgal eder..Kim Jong kendi ipini çekiyor..
ne oldu da Trump iyilik elçisi oldu
var kesin bir bit yenigi bunlarin buluşmasinda
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