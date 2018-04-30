Trump ve Kim Jong-un'un görüşme yeri belli oldu

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile yapacağı görüşmenin yeri hakkında konuşan Trump, "GÖRÜŞME için çok sayıda ülke değerlendiriliyor. Ancak Kuzey ve Güney Kore'nin sınırındaki Barış/Özgürlük Evi, üçüncü bir ülkeden daha anlamlı, önemli ve kalıcı olmaz mı? Sadece soruyorum!" ifadesini kullandı.

Trump, Kim Jong-un ile 3-4 hafta içinde görüşebileceğini dün açıklamıştı.

