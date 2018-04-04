Trump ve Macron Telefonda IŞİD’le Mücadeleyi Konuştu

Başkan Donald ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron telefonda IŞİD’le mücadele konusunu görüştü.

Elysse Sarayı’ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede iki lider de IŞİD’in ortadan kaldırılmasına yönelik kararlılıklarını vurguladı.

Açıklamada, “Fransa ve ABD, bu terör örgütüyle sonuna kadar savaşmak için uluslararası toplumla birlikte adımlarını sürdürmeye kararlıdır. Hiçbir şey, IŞİD’in bölgede yeniden dirilmesini önleme ve Suriye’de kapsayıcı bir siyasi sürece imkan sağlama hedefimizden bizi uzaklaştırmamalı” denildi.

Görüşmeyle ilgili Beyaz Saray’dan da kısa bir açıklama geldi. Bu açıklamada da, “Başkan Donald Trump bugün Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’la, (Macron’un) Washington’a yapacağı devlet ziyaretini konuştu. İki lider ayrıca, IŞİD’in tamamen yenilgiye uğratılmasına olan kararlılıklarını ele aldı” ifadelerine yer verildi.