Trump ve Macron Telefonda IŞİD’le Mücadeleyi Konuştu

Başkan Donald ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron telefonda IŞİD’le mücadele konusunu görüştü.
Elysse Sarayı’ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede iki lider de IŞİD’in ortadan kaldırılmasına yönelik kararlılıklarını vurguladı.
Açıklamada, “Fransa ve ABD, bu terör örgütüyle sonuna kadar savaşmak için uluslararası toplumla birlikte adımlarını sürdürmeye kararlıdır. Hiçbir şey, IŞİD’in bölgede yeniden dirilmesini önleme ve Suriye’de kapsayıcı bir siyasi sürece imkan sağlama hedefimizden bizi uzaklaştırmamalı” denildi.
Görüşmeyle ilgili Beyaz Saray’dan da kısa bir açıklama geldi. Bu açıklamada da, “Başkan Donald Trump bugün Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’la, (Macron’un) Washington’a yapacağı devlet ziyaretini konuştu. İki lider ayrıca, IŞİD’in tamamen yenilgiye uğratılmasına olan kararlılıklarını ele aldı” ifadelerine yer verildi.
Akşener'den Erdoğan'a kamuflaj tepkisi!
Sapık ormanda yakalandı! Küçük kız çocuğunu...
Emekliye ayrılan vali böyle veda etti
ABD kararını verdi! Suriye'deki Amerikan askerleri...
FETÖ taktik değiştirdi! Yurt dışındaki yöneticiler kaçırılıyor
AK Parti hareketlendi! Kabine revizyonu mu geliyor?
Trump: Çin'le ticaret savaşında değiliz, bizim aptallar o savaşı uzun yıllar evvel kaybetti
Bu halde dünyaya geldi, doktorun söyledikleri şoke etti
Adana'da mide bulandıran olay! Polis ekipleri gözlerine inanamadı
Kızına evlilik teklif edilirken bakın o pankartla ne yaptı
Hepatit B araştırması korkunç gerçeği gözler önüne serdi
WhatsApp'ta yeni özellik! Artık çok kolay...
Güçlü bir OnePlus'a hazır olun! OnePlus 6'nın özellikleri sızdırıldı
Okuyucu Yorumları 0 yorum