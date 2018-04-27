Trump ve Merkel Washington’da Dünya Gündemini Ele Aldı

Başkan Donald Trump, İran’ın nükleer silah sahibi olmayacağını belirterek, “Buna güvenebilirsiniz” dedi. Trump ve Almanya Başbakanı Angela Merkel, Beyaz Saray’da görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Amerika’nın İran’la nükleer anlaşmadan çekilmesi halinde bu ülkenin nükleer programını dizginlemek için askeri güç kullanma ihtimalinin sorulması üzerine Trump, “Askeri güç kullanıp-kullanmayacağım konusunda konuşmam. Ama size şunu söyleyebilirim: nükleer silah yapmayacaklar. Buna güvenebilirsiniz” diye konuştu. Merkel ise İran’la nükleer anlaşmanın “kusursuz” olmadığını ve bütün sorunları çözmeyeceğini ama bir “ilk adım” niteliği taşıdığını belirtti. İki liderin görüşmesindeki önemli gündem maddelerinden biri de ticaretti. Trump yönetiminin çelik ve alüminyum ithalatına getirdiği yeni gümrük vergilerinden Avrupa ülkeleri geçici süreyle muaf tutulmuştu ancak bu muafiyetin süresi 1 Mayıs’ta doluyor. Merkel, görüşmede bu konuda görüş alışverişinde bulunduklarını, süreyi uzatıp uzatmama kararının Trump’a bağlı olduğunu söyledi

Almanya Başbakanı, ABD ve Avrupa Birliği arasında ikili bir ticaret anlaşmasının müzakere edilebileceğini, Dünya Ticaret Örgütü’nün (DTÖ) çok taraflı anlaşmalar üretemediğini belirtti. Merkel, “Dünya Ticaret Örgütü’nün çok taraflı ticaret sistemiyle uyumlu bir ticaret istiyoruz ama aynı zamanda Dünya Ticaret Örgütü’nün yıllardır uluslararası anlaşmalar üretemediğinin de farkındayız. Dolayısıyla ABD’yle bu türden ikili müzakereleri öngörebilirim” diye konuştu. Trump da, Almanya ve diğer Avrupa ülkeleriyle “çift taraflı ve daha adil” bir ticaret ilişkisi görmek istediğini vurguladı. Dünya Ticaret Örgütü’nü ABD’ye karşı adil davranmamakla eleştiren Trump, “Dostlarımız ve müttefiklerimizle çift taraflı bir ilişkimiz olmalı, şu anda bu yok. Bunun üzerinde çalışıyoruz ve bunu (ilişkiyi) daha adil hale getirmek istiyoruz” dedi. ABD Başkanı ayrıca, Almanya ve diğer NATO müttefiklerinin ortak savunmaya daha fazla mali katkı sağlaması talebini yineledi. Trump, “NATO müttefiklerinin mali katkılarını artırması çok önemli” mesajını verdi.

Merkel de Almanya’nın son açıkladığı bütçede savunma harcamalarını gayri safi milli hasılanın yüzde 1,3’ü seviyesine yükselttiğini söyledi. Merkel, bu rakamın NATO ülkelerinden beklenen yüzde 2 seviyesine hala erişmediğini kabul etti ancak zaman içerisinde bu seviyeye de ulaşmayı amaçladıklarını kaydetti. Basın toplantısında Kuzey ve Güney Kore liderleri arasındaki tarihi zirveyle ilgili sorular da geldi. Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’la yapmayı planladığı görüşmeyi dört gözle beklediğini belirterek, bunun çok ses getireceğini düşündüğünü söyledi. İki Kore liderini tarihi zirveden dolayı kutlayan Trump, kendisinin de Kim’le “gelecek haftalarda” görüşeceğini belirtti. Trump, Kuzey Kore nükleer silahtan arınana kadar “azami baskı” politikasının devam edeceğinin altını çizdi. “Çok çarpıcı gelişmelerin olabileceğini” kaydeden Trump, “Bu sorun çok önceden halledilmeliydi. Bana bırakılmamalıydı” ifadesini kullandı. Kuzey Kore sorununda bir anlaşmaya ulaşılması konusunda ABD başkanı olarak sorumluluk taşıdığını belirten Trump, “Elbette bu, dünya için yapabileceğimi umduğum bir şey” dedi. Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’i de çabalarından dolayı övdü.