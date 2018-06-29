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Trump ve Putin'in Suriye'den çekilmeyi konuşacağı iddia edildi

DÜNYA HABERLERİ  | 29.06.2018 16:10 | Son Güncelleme

Suriye'ye ilişkin ortaya atılan son iddia ortadoğuda tüm dengeleri değiştirecek cinsten... CNN International'ın haberine göre ABD Başkanı Donald Trump'ın 16 Temmuz'da Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapacağı görüşmede, ABD'nin Suriye'den çekilmesine olanak verecek bir anlaşmaya varmayı umduğu ileri sürüldü.

Trump ve Putin'in Suriye'den çekilmeyi konuşacağı iddia edildi

Kremlin, Putin ile Trump'ın 16 Temmuz'da Helsinki'de bir araya gelerek Suriye ve Ukrayna da dahil olmak üzere uluslararası konuları ele alacağını bildirdi.

CNN'in konuyla ilgili bilgi üst düzey askeri kaynaklara dayandırdığı haberinde "Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suriye'nin güneybatısında ABD'nin olabildiğince en kısa zamanda ülkeden çekilmesini sağlayacak bir kapalı bölge oluşturulması yönünde anlaşmaya varmak istiyor" ifadeleri kullanıldı.

Habere göre, böylece Suriye ordusunun militanları püskürtmek için operasyon gerçekleştirdiği bölgede kontrolü ele alıp çatışmaların durdurulması ve İran'ın bölgede bulunmasının önlenmesi planlanıyor.

DÜNYA TRUMP VE PUTİN'İN GÖRÜŞMESİNE KİLİTLENDİ

Kaynaklar, İran'ın Suriye'den çıkartılması Trump'ın ABD ordusunun çekilmesi planının kilit bölümünü oluşturduğunu ifade etti.

Trump, nisan ayında ABD'nin yakında Suriye'den çekileceğini söylemişti, ancak bu açıklama ABD Savunma Bakanlığı tarafından doğrulanmamıştı.

Bu arada, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto tarafından da Putin-Trump görüşmesine ilişkin ayrıntılar paylaşıldı.

Niinisto, 16 Temmuz'da Helsinki'de yapacakları görüşme Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın ziyaretinin yalnızca 1 gün süreceğini söyledi. Niinisto, ikilinin gündeminde yer alacak konulardan da söz etti.

Zirvenin gerçekleşeceği yeri Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun belirleyeceğini kaydeden Niinisto, gündemin 2 hafta içinde görüşüleceğini ve Suriye ile Ukrayna'nın gündem maddeleri arasında yer aldığını ifade etti.

'GERGİNLİĞİ AZALTACAK KÜÇÜK ADIMLARLA DAHİ İLGİLENİLİYOR'

Niinisto "Genel uluslararası durumu kesinlikle görüşecekler. Silah kontrol ve silahsızlanma konularını da ele almalarını umuyoruz. Herkes gerginlikleri azaltacak küçük adımlarla dahi ilgileniyor" dedi.

Niinisto, dün yaptığı açıklamada liderlerle Baltık Denizi bölgesindeki gerginliğin azaltılması, Arktik bölgesindeki araştırmaların amaçlarını, siyah karbon emisyonuyla mücadeleyi görüşmeyi planladığını bildirmişti.

Gerçekleşmesi halinde bu görüşme iki liderin herhangi bir zirveden bağımsız olarak gerçekleştireceği ilk tam formatta görüşme olacak.

Putin ve Trump 1 yıl önce Hamburg'da G20 çerçevesinde bir araya gelmiş, Kasım 2017'de de Vietnam'da kısa bir görüşme gerçekleştirmişti.

Bu görüşme ayrıca Putin'in 18 Mart'taki seçim zaferinin ardından yeni başkanlık döneminde Trump'la yapacağı ilk görüşme olacak.

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