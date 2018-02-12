HABER

Trump ve Putin Telefonda Ortadoğu Barış Sürecini Görüştü

12.02.2018 21:21 | Son Güncelleme

Amerika Başkanı Donald Trump’la Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin yaptıkları telefon konuşmasında İsrail ve Filistin arasındaki farklılıkları azaltabilmek için yürütülen çabaları görüştü

Trump ve Putin Telefonda Ortadoğu Barış Sürecini Görüştü

Amerika Başkanı Donald Trump’la Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin yaptıkları telefon konuşmasında İsrail ve Filistin arasındaki farklılıkları azaltabilmek için yürütülen çabaları görüştü.

Trump, telefonda ayrıca Rusya’da meydana gelen ve 71 kişinin hayatını yitirdiği uçak kazasından dolayı Putin’e taziyelerini de iletti.

Putin, Moskova’da Filistin lideri Mahmud Abbas’la görüşmesine başlarken Trump’la yaptığı telefon konuşmasından bahsetti. Putin ayrıca, bölgedeki durumun Moskova’nın beklentisinden çok uzak olduğunu da belirtti.

Rus haber ajansları Abbas’ın da görüşmede Filistinliler’in Amerika’yı Washington’un tavrı nedeniyle İsrail’le görüşmelerde arabulucu olarak kabul edemeyeceğini belirttiğini kaydetti.

Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıması uluslararası alanda tepkilere neden olmuştu. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu oy çokluğuyla Trump’ın kararına karşı çıkan bir bildirgeyi kabul etmişti.

Filistin tarafı Trump’ın kararının ardından Washington’un artık barış görüşmelerinde arabulucu olamayacağını savunuyor.

ABD Başkanı Trump Pazar günü bir İsrail gazetesine yaptığı açıklamada, “Filistinliler barış istemiyor, İsrail’in de istediğinden pek emin değilim” demişti.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Afrin'e doğru yola çıktılar!

Afrin'e doğru yola çıktılar!

Kim Kardashian'ın soyağacı Erzurum ve Kars'a uzandı

Kim Kardashian'ın soyağacı Erzurum ve Kars'a uzandı

Instagram'da ekran görüntüsü alan yandı!

Instagram'da ekran görüntüsü alan yandı!

Soyağacı sisteminin ne zaman açılacağı belli oldu

Soyağacı sisteminin ne zaman açılacağı belli oldu

Komşusunu asansörde bayılttı! Eve götürüp tecavüz etti

Komşusunu asansörde bayılttı! Eve götürüp tecavüz etti

Trump'ın oğlunun evine şüpheli zarf gönderildi! Karısı hastaneye kaldırıldı

Trump'ın oğlunun evine şüpheli zarf gönderildi! Karısı hastaneye kaldırıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Pentagon Başmüfettişliği'nden Suriye’de 'sınır gücü' itirafı

Pentagon Başmüfettişliği'nden Suriye’de 'sınır gücü' itirafı

OXFAM Genel Müdür Yardımcısı İstifa Etti

OXFAM Genel Müdür Yardımcısı İstifa Etti

Trump'tan altyapı modernizasyonu planı

Trump'tan altyapı modernizasyonu planı

Obama çiftinin resmi portreleri beğeniye sunuldu

Obama çiftinin resmi portreleri beğeniye sunuldu

Londra’da Bomba Paniği Havaalanı Kapattırdı

Londra’da Bomba Paniği Havaalanı Kapattırdı

Donald Trump Jr’ın Eşi Hastaneye Kaldırıldı

Donald Trump Jr’ın Eşi Hastaneye Kaldırıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.