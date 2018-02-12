Trump ve Putin Telefonda Ortadoğu Barış Sürecini Görüştü

Amerika Başkanı Donald Trump’la Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin yaptıkları telefon konuşmasında İsrail ve Filistin arasındaki farklılıkları azaltabilmek için yürütülen çabaları görüştü.
Trump, telefonda ayrıca Rusya’da meydana gelen ve 71 kişinin hayatını yitirdiği uçak kazasından dolayı Putin’e taziyelerini de iletti.
Putin, Moskova’da Filistin lideri Mahmud Abbas’la görüşmesine başlarken Trump’la yaptığı telefon konuşmasından bahsetti. Putin ayrıca, bölgedeki durumun Moskova’nın beklentisinden çok uzak olduğunu da belirtti.
Rus haber ajansları Abbas’ın da görüşmede Filistinliler’in Amerika’yı Washington’un tavrı nedeniyle İsrail’le görüşmelerde arabulucu olarak kabul edemeyeceğini belirttiğini kaydetti.
Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıması uluslararası alanda tepkilere neden olmuştu. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu oy çokluğuyla Trump’ın kararına karşı çıkan bir bildirgeyi kabul etmişti.
Filistin tarafı Trump’ın kararının ardından Washington’un artık barış görüşmelerinde arabulucu olamayacağını savunuyor.
ABD Başkanı Trump Pazar günü bir İsrail gazetesine yaptığı açıklamada, “Filistinliler barış istemiyor, İsrail’in de istediğinden pek emin değilim” demişti.
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