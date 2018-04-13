'Trump ve Putin’den Suriye Konusunda Hassasiyet İstedik'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Cumhurbaşkanı Putin ve ABD Başkanı Trump'la yaptığı görüşmede, Suriye'de barışın temini için neler yapılabileceğini görüştüklerini açıkladı. Erdoğan, "Amerika, Rusya ve tüm koalisyon güçlerinin burada hassasiyetini istedik, istiyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da Cuma namazı sonrasında Rusya Federasyonu Cumhurbaşkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmeleriyle ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı, “Suriye'de bir an önce barışın temini noktasında neler yapılabilir? Bunları görüşme fırsatımız oldu. Bunları görüşürken ısrarla üzerinde durduğumuz konu, bölgedeki suların ısınmasının doğru olmayacağı, barışın tesisiyle birlikte bölgede özellikle yaşanan bu trajedinin sona ermesi noktasında taleplerimiz oldu" dedi.

“Putin’e Suriye videosu gönderdim”

Doğu Guta ve Duma'daki gelişmelerin can yakıcı ve felaket tablosu olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bende video çekimleri vardı. Bu videoları özellikle Putin'e gönderdim. Putin’in özel temsilcisine verdim” diye konuştu.