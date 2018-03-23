‘Trump ve Putin’e Biz Geri Adım Atamayız Dedik’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump’la Zeytin Dalı Harekatı’nı konuştuklarını belirterek, hem Trump hem de Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’e “Biz buralardan artık geri adım atamayız” dediğini açıkladı. Erdoğan’ın, AKP Genel Başkanı olarak Türkiye genelinde il ve ilçelerde parti etkinlikleri turu kapsamında, bugün İstanbul’da üç ayrı ilçede konuşması söz konusu. Erdoğan, ilk durağı Bağcılar ilçesinde yapılan parti toplantısında, Suriye bağlamında ABD ve Rusya ile ilişkileri ele aldı. Erdoğan, “İşte dün akşam ABD Başkanı Sayın Trump ile de bu işleri (Zeytin Dalı Harekatı) konuştuk. İki gün önce Sayın Putin’le de bunları konuştuk. ‘Biz buralardan artık geri adım atamayız. Biz mazlumların, mağdurların yanındayız. Bu millet tarihte mazlumların, mağdurların yanında olmanın adımını atmıştır.’ dedik. Hiçbir zaman zalimlerin yanında olmadık. Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste” dedi. Türkiye’nin PKK terör örgütüyle yaklaşık 40 yıldır mücadele ettiğini anlatın Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı’nın da PKK’nın Suriye’de PYD-YPG’yle beraberliği çerçevesinde yürütüldüğünü vurguladı. Erdoğan, “Hep sabrettik, sabrettik, bir yere kadar. Şimdi nereye geldik? Geldiğimiz yer ortada ve dedik ki artık bunlara haddini bildirmemiz lazım. Cudi’de, Gabar’da, Bestler Dereler’de, Tendürek’te inlerine gireceğiz dedik mi? Girdik mi? Kaçacak delik aradılar. İşte Suriye'ye kaçtılar. PKK, PYD’yle, YPG’yle beraber oldu. Onlara orada gereken ders verildi mi? Şu an itibarıyla teröristlerden etkisiz hale getirilenlerin sayısı 3 bin 700'ü aştı ve devam ediyoruz, devam edeceğiz. Daha önce Fırat Kalkanı Harekatı'nda evelallah bunlara gereken ders verildi. 160 bin Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde 2 bin dönüm arazideki kardeşlerimiz dönüp tekrar topraklarına yerleştiler. Şimdi burada da 2 bin dönüm civarında arazi kontrolümüz altında. Buraya da artık geri dönüş başladı, buradaki vatandaşlar, kardeşlerimiz yerlerine inşallah yerleşecekler” diye konuştu.

Zeytin Dalı Harekatı’nda Afrin’in kontrol altına alınmasıyla amacına ulaştığını anımsatan Erdoğan, “Noktayı koyduk ama Afrin’le bitmeyecek iş, arkada İdlib var, Menbiç var. İnşallah buralarda da hak orada tecelli edinceye kadar yola devam” sözleriyle Türkiye’nin askeri operasyonlarını sürdüreceği mesajını yineledi. ABD’ye “terör faturası” anımsatması Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise, Antalya’da yaptığı açıklamada, ABD’ye terör örgütleriyle işbirliği yapıldığında bunun bir faturası olduğu konusunda sert çekti. Bugün Avrupa'nın da PKK’yla YPG’nin aynı terör örgütü olduğunu kabul ettiğini savunan Çavuşoğlu, “Ama kabul etmelerine rağmen, YPG terör örgütüne karşı başlattığımız harekata karşı çıkıyor. 'Oradan çık' diyor. ABD’nin kendisi de kabul ediyor aynı örgüt diye ama 'Şimdi bize lazım' diyor. Ne demek bize lazım? Yarın ne olacak? Geçmişte Afganistan’da Rusya’ya karşı Taliban’ı desteklediniz, şimdi de Afganistan’da Taliban ile mücadele etmeye çalışıyorsunuz. Ondan da mı ders almadınız? Ya o zaman samimi değildiniz ya da şimdi. Terör örgütleriyle işbirliği yapmanın faturası bu” ifadelerini kullandı.

Dışişleri Sözcüsü Hami Aksoy da, bugünkü basını bilgilendirme toplantısında, Müsteşar Ümit Yalçın’ın Washington’da ziyaretine ilişkin 8-9 Mart tarihlerini açıkladı. Aksoy, yeni Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun siyasi tecrübeye sahip ve Türkiye-ABD ilişkilerinin önemini idrak etmiş bir devlet adamı olduğunu da söyledi. Aksoy, bu değişiklikle birlikte ikili ilişkilerde sorunların çözülmesini dilediklerini de ifade etti. Türkiye, ABD’den füze alımında Suriye’yi anımsatıyor Başbakan Binali Yıldırım ise, gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD’den patriot hava savunma sistemi alımı konusunda, “Türkiye, NATO üyesi bir ülke. Dolayısıyla NATO'nun sınırları Türkiye'nin güney sınırlarından başlıyor. Türkiye'nin güney sınırlarını teminat altına alacak her türlü ortak çalışmaya sıcak bakıyoruz” dedi. ABD’nin Suriye konusunda yanlışları olmasına rağmen NATO müttefikliğine vurgu yapan Yıldırım, “O bakımdan, NATO müktesebatına uygun savunma sistemi projemizden vazgeçmiş değiliz. Bu bakımdan Patriotlar ve NATO’yla uyumlu diğer savunma sistemlerine yönelik çalışmalarımız devam edecek. Bunlar S-400'lerin bir alternatifi değildir. S-400 bağımsız, NATO sisteminden müstakil bir savunma sistemidir ve Türkiye bu konuda kararını zaten vermiştir. Bu Patriot ve diğer savunma sistemleriyle ilgili talebi ve düşüncelerimizi ortadan kaldırmıyor” ifadelerini kullandı.