Trump Venezuela’nın İşgal Edilmesini İstemiş

Başkan Donald Trump’ın geçen Ağustos’ta Oval Ofis’te Venezuela’ya yaptırımların konuşulduğu bir toplantı sırasında danışmanlarına Amerika’nın Venezula’yı işgal etmesi gerektiği yönünde baskı yaptığı ortaya çıktı. Associated Press’in haberine göre, Trump toplantı sona ermek üzereyken danışmanlarına dönerek “Hızla dağılan bir Venezuela bölgesel güvenliği tehdit ederken, neden ABD bu sorunlu ülkeyi işgal etmesin?” diye sordu. Habere göre Trump’ın bu teklifi karşısında, eski Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ve eski Ulusal Güvenlik Danışmanı H.R. McMaster dahil odada bulunanlar şaşkına döndü. Daha önceden bilinmeyen bu diyaloğa ilişkin bilgi, Amerikan yönetiminden ismi açıklanmayan üst düzey bir yetkiliden geldi. Buna göre, 5 dakika civarında süren diyalogda McMaster ve diğerleri sırayla Trump’a, ülkeyi diktatörlüğe sürükleyen Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu cezalandırma amaçlı askeri bir operasyonun nasıl ters tepeceğini ve Latin Amerika ülkeleri arasında çok zor kazanılan desteği kaybetme riskini doğuracağını anlattı.

Ancak Trump pozisyonunda ısrar etti. Askeri planlar hazırlanması talimatı vereceği yönünde bir işaret vermese de Başkan Trump, 1980’lerde Panama ve Grenada’nın işgali gibi geçmişteki “güç diplomasisi” örneklerini hatırlattı. Danışmanlarının tüm ikna çabalarına rağmen bu fikir Başkan’ın zihninde yer tutmaya devam etti. Ertesi gün 11 Ağustos’ta Trump, Maduro’yu iktidardan indirmek için “askeri seçenek” fikrini dillendirerek dost ve düşmanları alarma geçirdi. Trump’ın kamuoyu önündeki açıklamaları, onun ‘reality şov’ TV programları geçmişi nedeniyle önce Amerikan siyasi çevrelerinde çok ciddiye alınmadı. Ancak bundan kısa süre sonra Trump konuyu Kolombiya Cumhurbaşkanı Juan Manuel Santos’a açtı. İki üst düzey Kolombiyalı yetkili de bu bilgiyi doğruladı. Eylül ayında BM Genel Kurulu sırasında Trump, Santos da dahil Latin Amerika’daki dört müttefikin liderleriyle özel bir akşam yemeğinde konuyu tekrar gündeme getirdi, hatta bu sefer daha ayrıntılı şekilde. Amerikalı yetkili, Trump’ın konuyu gündeme getirmemesi konusunda özel olarak uyarıldığını ancak Başkan’ın yemekteki ilk sözünün “ekibim benden bunu söylemememi istedi” olduğunu belirtti. Trump bu cümlesinden hemen sonra da her bir lidere, askeri bir çözüm istemediklerinden emin olup olmadıklarını sordu ve her birinden net biçimde “eminiz” yanıtını aldı.