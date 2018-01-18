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Trump Yalan Haber Ödülleri'ni dağıttı

18.01.2018 10:11 | Son Güncelleme 3 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump'ın "yalan haber" yaptığını iddia ettiği medya kurumlarına yönelik eleştirileri yeni bir boyut kazandı.

Trump, Yalan Haber Ödülleri adını verdiği bir liste yayınladı.ABD Başkanı Donald Trump'ın, kendisi tarafından bizzat isimlendirilen "Yalan Haber Ödülleri"nin sahiplerinden oluşan liste çarşamba günü Cumhuriyetçi Parti'nin internet sitesinde yayınlandı.

Trump'ın toplam 11 haberden oluşan listesinin birinci sırasında New York Times'dan Paul Krugman'ın haberi yer aldı. Krugman'ın Trump'ın başkan seçildiği gün yayınlanan haberinde, ekonominin yeni başkan tarafından düzeltilemeyeceği öne sürülüyordu.

Listenin 11'inci sırasında ise spesifik bir haber yer almazken, Trump'ın seçim kampanyası ekibinin Rusya ile bağlantı içerisinde olduğu iddialarını ele alan haberlerin tümü tek bir başlık altında yer aldı. Söz konusu haber, "Amerikan halkına yapılan en büyük aldatmaca" olarak nitelendirildi.

Listede ayrıca CNN, Washington Post, TIME, ABC ve Newsweek'te yayınlanan ve geçmişte Trump tarafından "taraflı ve yanlış habercilik" suçlaması yöneltilmiş olan çeşitli haberler de yer aldı.

Trump'ın ilgili linki Twitter'da paylaşmasının ardından Cumhuriyetçi Parti'nin web sitesi yoğun ilgiden ötürü kısa süreliğine çöktü.

"Stalin'i anımsatıyor"

Donald Trump'ın Yalan Haber Ödülleri listesi, aralarında Cumhuriyetçilerin de olduğu birçok siyasetçinin eleştirilerine maruz kaldı.

Cumhuriyetçi senatör Jeff Flake, Trump'ın sözkonusu listeyi yayınlamasını "bir Amerikan başkanının bu tür garip bir davranışta bulunması akıl almaz" sözleriyle eleştirdi. Flake, "Amerikan başkanının Joseph Stalin'in utanç verici bir biçimde düşmanlarını betimlemek için sarf ettiği sözleri kullanması demokrasimizin durumuna bir vasiyetnamedir" ifadelerini kullandı.

Reuters/dpa/AFP/BÜ/HS

© Deutsche Welle Türkçe

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