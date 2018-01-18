Trump 'yalan haber' şampiyonlarını açıkladı

BBC Trump, 'yalan haber ödüllerinin' sahiplerini Cumhuriyetçi Parti internet sayfasından açıkladı
ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından 'yalan haber ödüllerinin kazananlarını' açıkladı.
Trump, uzun zamandır Amerikan medyasını yalan haber üretmekle suçluyordu.
Trump'ın attığı tweette yer alan Cumhuriyetçi Parti linki yoğun ilgiden ötürü ilk başlarda çöktü ve açılamadı.
Trump'ın açıkladığı yalan haber ödülünün birincisi, New York Times gazetesinde köşe yazan ekonomist Paul Krugman oldu.
Amerikalı liderin hedefinde yer alan diğer haber kuruluşları arasında ise ABC, CNN, Time ve The Washington Post vardı.
Yayımlanan listenin açıklamasında, 2017 yılının 'çarpık haber üretimiyle' geçtiği belirtilirken çalışmalara göre medyada Trump ile ilgili çıkan haberlerin yüzde 90'ının olumsuz olduğu öne sürüldü.
'Medyayı halk düşmanı gösteriyor'Trump, yozlaşmış ve dürüst olmayan gazetecilere rağmen Amerikan medyasında saygı duyduğu çok sayıda gazeteci olduğunu da vurguladı.
Ancak Trump'ın bu açıklamalarına kendi partisinin üyelerinden tepki geldi.
AFP Cumhuriyetçi Parti'den Arizonalı senatör Jeff Flake (sağda) medyaya karşı yaklaşımından ötürü Trump'ı Stalin'e benzetti. Cumhuriyetçi Parti'den Arizonalı senatör Jeff Flake, yaptığı açıklamada Trump'ın medyayı 'halkın düşmanı' gibi göstermesinin çok tehlikeli olduğunu aktardı.
Flake, Trump'ın kullandığı dilin Sovyetler Birliği'nin eski liderlerinden Joseph Stalin'in 'düşmanlarını tanımladığı' sözlerine benzetti.
Cumhuriyetçi Parti'nin önde gelen isimlerinden John McCain ise Washington Post gazetesine yazdığı bir yazıda Trump'a basına saldırmaya son vermesi çağrısında bulundu.
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