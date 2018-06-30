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Trump: 'Yargıç Adayımı 9 Temmuz'da Belirleyeceğim'

30.06.2018 15:42 | Son Güncelleme

Başkan Donald Trump, Amerika Yüksek Mahkemesi'ne yargıç olarak atanmak üzere 5 aday belirlediğini bunlardan ikisinin kadın olduğunu söyledi. Trump kimi aday göstereceğine 9 Temmuz'da karar vereceğini belirtti

Trump: 'Yargıç Adayımı 9 Temmuz'da Belirleyeceğim'

Başkan Donald Trump, Amerika Yüksek Mahkemesi'ne yargıç olarak atanmak üzere 5 aday belirlediğini bunlardan ikisinin kadın olduğunu söyledi.

Trump kimi aday göstereceğine 9 Temmuz'da karar vereceğini belirtti.

Yüksek Mahkeme yargıçlarından Anthony Kennedy, hafta içinde emekli olacağını açıklamıştı.

Başkan Trump da mahkemede boşalacak koltuk için aday belirleme sürecinde.

Basına konuşan Trump, adaylarla bu hafta sonunu geçireceği New Jersey'de görüşmeye başlayabileceğini söyledi.

Trump, 'Oldukça yetenekli, akıllı ve çoğunlukla muhafazakar başarılı yargıçlar var' dedi.

'Yargıç adaylarına kürtajla ilgili görüşlerini soracak mısınız' sorusuna ise Trump, 'Soracağım sorular arasında olmayacak' yanıtını verdi.

Başkan Trump bu konuyu görüşmenin yakışıksız olduğunu düşünüyor.

30 yıl boyunca Anayasa Mahkemesi üyeliği yapan 81 yaşındaki Cumhuriyetçi Kennedy’nin oyu kürtaj, eşcinsel hakları, silahlar, kampanya finansmanı ve oy verme hakları gibi konularda kilit olarak görülüyordu.

Başkan Trump böylece, ülkenin en üst mahkemesine ikinci kez bir yargıç atama şansına sahip oldu.

Başkan Donald Trump, Ocak 2017'de de Yargıç Neil Gorsuch'ı Yüksek Mahkeme için aday göstermiş ve bu adaylık Senato tarafından onaylanmıştı.

Fox News haber kanalına konuşan Trump, yeni yargıç adayı belirlerken Gorsuch'un özelliklerinde bir yargıç bulmaya çalıştığını belirtti.

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