Trump: 'Yayınlanan Belge Adımı Temize Çıkardı'

Başkan Donald Trump, Cumartesi günü paylaştığı Twitter mesajlarında, kamuya açılan Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu’nun hazırladığı iç yazışması sonrasında, adının temize çıktığını belirtti. Cuma günü yayınlanan belgede, FBI’ın, Trump’ın seçim kampanyası danışmanlarından Carter Page’in Rusya’yla olan iletişimlerinin takibe alınması için, Demokrat Parti tarafından finanse edilen ve eski bir İngiliz ajanının hazırladığı araştırmayı kullandığını belirtiliyor. Ancak belgede, Rusya soruşturmasının, seçim kampanyasının siyasi danışmanlarından George Papadopoulos hakkında öğrenilen istihbarat sonrası açıldığı da yer alıyor. Delil olarak kullanılan araştırmayı yapan eski İngiliz ajanı Christopher Steele, Trump karşıtı görüşler beslediğini kabul etmişti. Ancak Steele, aynı zamanda, FBI’ın sağladığı bilgilere güvendiği, uzun süredir birlikte çalıştığı bir ajan olarak tanımlanıyor. Komisyonun hazırladığı belgede, seçim kampanyası danışmanı Page hakkındaki takibin bir seferliğe mahsus olmadığı, 3 kez daha onaylatıldığı ve Adalet Bakanı Yardımcısı Rod Rosenstein tarafından da onaylandığı belirtiliyor.

Ancak haftasonu için Florida’da bulunan Başkan Trump, yayınlanan belgeyle birlikte, Rusya’yla işbirliği ve adaleti engelleme iddiaları karşısında adının temize çıktığını belirtti. Trump Twitter’da şu mesajı paylaştı: ‘Belge tamamen soruşturmadaki Trump adını temize çıkarıyor. Ancak Rusya soruşturmasıyla başlayan cadı avı devam ediyor. Hiç bir zaman işbirliği ve adaleti engelleme olmadı. Adaleti engellemeyi öne sürüyorlar çünkü aradan bir yıl geçti, araştırmalarına rağmen hiçbir şey bulamadılar. Bu Amerika için bir utanç!’ Takip kararı için kullanılan bilgiler ve belgeler, iç yazışmayla birlikte kamuya açılmadı. Bu yüzden de, Demokrat ve Cumhuriyetçi partililer, FBI ve Adalet Bakanlığı’nın attığı adımları ve özel savcı Mueller’ın yürüttüğü soruşturmanın temellerini kendi siyasi hedefleri doğrusunda yorumluyor. Cumhuriyetçiler’in bir bölümü, Demokrat Parti tarafından finanse edilen bir araştırmanın kullanılmasının, Mueller’ın soruşturmasının siyasi bir soruşturmaya dönüştürdüğünü savunuyor.

Cumhuriyetçiler’e göre, takip kararı veren hakime, kullanılan bilgilerin bir siyasi parti tarafından kaynak sağlanarak yapıldığı belirtilmeliydi. Komisyonun hazırladığı belgede, eski İngiliz ajanın hazırladığı dosyanın,takip kararı alınırken kullanılan önemli kanıtlardan biri olduğu belirtiliyor. Ancak, ajanın hazırladığı dosyada bulunan bilgilerin hangilerinin ve ne kadarının takip kararı başvurusunda kullanıldığı, komisyonun belgesinde yer almıyor. FBI hafta içinde yaptığı açıklamada, komisyon belgesi hakkında derin kaygıları olduğunu belirtmiş ve belgenin hatalı ve eksik olduğunu söylemişti.Demokratlar da, kararı alan yargıca, İngiliz ajanının yaptığı araştırmanın siyasi bir parti tarafından yapıldığının söylenmediğinin iddia edilmesinin yanıltıcı olmadığını savunuyor. Öte yandan komisyon belgesi, Trump’ın seçim kampanyasıyla Rusya arasındaki işbirliği iddialarının 2016 Temmuz itibariyle, George Papadopoulos hakkında edinilen bilgiler sonrası araştırılmaya başladığını ortaya koyuyor.