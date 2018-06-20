Trump yeni bir göçmen kararnamesi imzaladı

Trump, sınırda yaşanan kriz nedeniyle eleştirilerin odağındaydı.ABD Başkanı Donald Trump, bugün ABD'nin göç politikasına düzenleme getiren yeni bir başkanlık kararnamesi imzaladı. Kararnameyi imzaladığı Oval Ofis'te açıklamalarda bulunan Trump, "Mesele, aileleri birlikte tutarken aynı zamanda da güçlü, çok kuvvetli bir sınırımız olmasını sağlamak" dedi.

Kararnamenin getirdiği düzenlemeye göre, sınırı yasadışı biçimde geçtikleri takdirde aileler hep birlikte gözaltına alınacak. Kararname ayrıca çocuklu ailelerin adli işlemlerinin "öncelikli" olarak yapılmasını öngörüyor.

Bir hükümet yetkilisi, bu uygulamanın "sıfır tolerans" politikasının sona ereceği anlamına gelmeyeceğine dikkat çekti. ABD yönetimi, "Sıfır Tolerans" politikası çerçevesinde yasadışı olarak sınırı geçen herkese suçlu muamelesi yapıyor. Çocuklar ebeveynleriyle birlikte tutuklanamayacakları için ailelerinden ayrılarak kamp ya da yurtlara gönderiliyor.

"Ülkemizde güvenlik istiyoruz"

Trump, ABD-Meksika sınırında yaşanan krizden ötürü bir süredir baskı altındaydı. Kararnameyi imzalamadan kısa süre önce yaptığı açıklamada Trump, kararnamenin "bir nevi önleyici" nitelikte olacağını kaydetti. Trump, "nihayetinde" yasaların ABD Kongresi tarafından kararnameyle "uyumlu" hale getirilmesini umduğunu söyledi.