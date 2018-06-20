HABER

Trump yeni bir göçmen kararnamesi imzaladı

20.06.2018 23:29 | Son Güncelleme

Trump'ın yasadışı yollarla Meksika sınırından geçen ailelerin ayrılmasını sona erdirecek bir kararname imzaladığı açıklandı.

Trump yeni bir göçmen kararnamesi imzaladı

Trump, sınırda yaşanan kriz nedeniyle eleştirilerin odağındaydı.ABD Başkanı Donald Trump, bugün ABD'nin göç politikasına düzenleme getiren yeni bir başkanlık kararnamesi imzaladı. Kararnameyi imzaladığı Oval Ofis'te açıklamalarda bulunan Trump, "Mesele, aileleri birlikte tutarken aynı zamanda da güçlü, çok kuvvetli bir sınırımız olmasını sağlamak" dedi.

Kararnamenin getirdiği düzenlemeye göre, sınırı yasadışı biçimde geçtikleri takdirde aileler hep birlikte gözaltına alınacak. Kararname ayrıca çocuklu ailelerin adli işlemlerinin "öncelikli" olarak yapılmasını öngörüyor.

Bir hükümet yetkilisi, bu uygulamanın "sıfır tolerans" politikasının sona ereceği anlamına gelmeyeceğine dikkat çekti. ABD yönetimi, "Sıfır Tolerans" politikası çerçevesinde yasadışı olarak sınırı geçen herkese suçlu muamelesi yapıyor. Çocuklar ebeveynleriyle birlikte tutuklanamayacakları için ailelerinden ayrılarak kamp ya da yurtlara gönderiliyor.

"Ülkemizde güvenlik istiyoruz"

Trump, ABD-Meksika sınırında yaşanan krizden ötürü bir süredir baskı altındaydı. Kararnameyi imzalamadan kısa süre önce yaptığı açıklamada Trump, kararnamenin "bir nevi önleyici" nitelikte olacağını kaydetti. Trump, "nihayetinde" yasaların ABD Kongresi tarafından kararnameyle "uyumlu" hale getirilmesini umduğunu söyledi.

"Ülkemizde güvenlik istiyoruz" diyen Trump, "şefkat" kadar güvenliğe de önem verdiklerini vurguladı.

Trump, "Eğer gerçekten ama gerçekten acınası seviyede zayıf olursanız, ülkenizi milyonlarca kişi istila eder. Ama eğer güçlü olursanız, kalbiniz yoktur. Galiba ben daha ziyade güçlü olmayı tercih ederim. Bu zor bir ikilem" ifadelerini kullandı.

Trump Demokratları suçlamıştı

ABD İç Güvenlik Bakanlığı verilerine göre, 5 Mayıs - 9 Haziran tarihleri arasında 2 bin 342 çocuk ailelerinden ayrılmış bulunuyor.

Trump, şu ana kadar ülkenin güney sınırında yaşanan krizden ötürü muhalefetteki Demokrat Parti'yi suçlamıştı. Trump yönetimi, aileleri çocuklarından ayırma amaçlı herhangi bir politika izlemediklerini savunmuştu.

rtr,AFP/BÜ,HS

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNERSeksi model parkta bu halde egzersiz yapınca...Seksi model parkta bu halde egzersiz yapınca...
Trump'tan göçmen çocukları ile ilgili flaş karar! İmzayı az önce attıTrump'tan göçmen çocukları ile ilgili flaş karar! İmzayı az önce attı
Timoşenko yeniden devlet başkanı adayı oluyorTimoşenko yeniden devlet başkanı adayı oluyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan yeni hamle! Telefonunu açan büyük sürpriz yaşadı!

Erdoğan'dan yeni hamle! Telefonunu açan büyük sürpriz yaşadı!

Muharrem İnce Mersin mitingindeki kalabalığa görünce şaşkınlığını gizleyemedi

Muharrem İnce Mersin mitingindeki kalabalığa görünce şaşkınlığını gizleyemedi

Mahkeme kabul etti! Ajda Pekkan'a zina şoku

Mahkeme kabul etti! Ajda Pekkan'a zina şoku

Çocuklar Duymasın oyuncularını üzen ölüm!

Çocuklar Duymasın oyuncularını üzen ölüm!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim özel programında koalisyona yeşil ışık

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim özel programında koalisyona yeşil ışık

24 Haziran erken seçimi öncesi çift oy kullandığı iddia edilen Şengül Erdoğan'ın FETÖ bağlantısı araştırılıyor

24 Haziran erken seçimi öncesi çift oy kullandığı iddia edilen Şengül Erdoğan'ın FETÖ bağlantısı araştırılıyor

İlginizi Çekebilir

George Soros'tan ABD ve AB'ye Erdoğan uyarısı: Varlığını her devlette hissettiriyor

George Soros'tan ABD ve AB'ye Erdoğan uyarısı: Varlığını her devlette hissettiriyor

Çin'de bir baba öz kızına bunu yaptı! Dehşete düşüren görüntüler

Çin'de bir baba öz kızına bunu yaptı! Dehşete düşüren görüntüler

3 erkek genç kadına cehennemi yaşattı! 'Eğlenmek için bir .. lazım'

3 erkek genç kadına cehennemi yaşattı! 'Eğlenmek için bir .. lazım'

Son dakika: Pentagon'dan 'Menbiç' açıklaması

Son dakika: Pentagon'dan 'Menbiç' açıklaması

Ramazan ayında 41 kız çocuğuna tecavüz iddiası! İran bu iğrenç olayı konuşuyor

Ramazan ayında 41 kız çocuğuna tecavüz iddiası! İran bu iğrenç olayı konuşuyor

Diğer Haberler
Trump'tan göçmen çocukları ile ilgili flaş karar! İmzayı az önce attı

Trump'tan göçmen çocukları ile ilgili flaş karar! İmzayı az önce attı

ABD Başkanı Donald Trump hakkında şok iddia! Kızının göğüslerini büyütmesini istemiş

ABD Başkanı Donald Trump hakkında şok iddia! Kızının göğüslerini büyütmesini istemiş

İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi askeri işbirliği için toplanıyor!

İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi askeri işbirliği için toplanıyor!

Beklenen rapor sonunda açıklandı! Her satırında şoke olacaksınız

Beklenen rapor sonunda açıklandı! Her satırında şoke olacaksınız

Skandalı savundu... Trump'tan göç eleştirilerine yanıt

Skandalı savundu... Trump'tan göç eleştirilerine yanıt

İskoçya'da şok olay! Evlendikten hemen sonra başkasına aşık olan karısına...

İskoçya'da şok olay! Evlendikten hemen sonra başkasına aşık olan karısına...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.