Trump Yeni Bütçe Planını Açıkladı

Başkan Donald Trump, başkan olduktan sonraki ikinci bütçe teklifini açıkladı. Kongre’ye sunulan 4,4 trilyon dolarlık bütçe, askeri harcamaların arttırılması, altyapı, Meksika sınırına duvar inşası ve uyuşturucu bağımlılığı tedavisine ödenek ayrılması talebinde bulunuyor.

Plan, altyapı harcamaları için 200 milyar dolar, sınır güvenliği ve göçmenlik idaresi için de 23 milyar doların üzerinde bir miktarı içeriyor. Ayrıca plan, askeri programlar ve Amerika’nın nükleer stoklarının bakımı için 716 milyar dolarlık harcama öngörüyor.

Trump yönetimi, federal bütçe açığını 10 yıl içerisinde 3 trilyon dolar azaltmak için ordu dışı harcamalarda kesintiler yapılmasını tavsiye eden planla, mali disiplini benimsediğini göstermeye çalışıyor.

ABD’de bütçeyi oluşturma yetkisi Kongre’de ve başkanların teklif ettiği bütçe planlarına rağmen son sözü Kongre söylüyor.

Trump’ın yeni bütçe teklifi, iç harcamaları gelecek iki yılda 300 milyar dolar yükseltecek harcama anlaşmasına imza atmasından birkaç gün sonrasına denk geldi. İki partinin uzlaştığı anlaşma, yeni savunma harcamaları için 165 milyar dolar, ordu dışı iç harcamalar için de 131 milyar dolar ayrılmasını içeriyordu.

Bütçe teklifi, Trump’ın seçim kampanyasından bu yana sözünü verdiği duvar inşası için iki yılda 18 milyar dolar ve gelecek 10 yılda eyalet, yerel ve özel sektör ortaklarıyla birlikte 1,5 trilyon dolarlık altyapı yatırımlarını teşvik etmek için 200 milyar dolarlık federal fonları içeriyor.

Plan ayrıca, gelecek iki yılda uyuşturucu bağımlılığla mücadele için 13 milyar dolarlık yeni ödenek talebinde bulunuyor.