Trump Yeni Gümrük Vergisi Planını Açıkladı

Başkan Donald Trump, çelik ve alüminyum ithalatına gümrük vergisi getiren planını açıkladı. Buna göre çelik ithalatına yüzde 25, alüminyum ithalatınaysa yüzde 10 gümrük vergisi getiriliyor. Trump, “ülke bazında bu rakamı artırma ya da düşürme, listeden ülkeler çıkarma ya da dahil etme hakkına sahip olduğunu” söyledi.
Plan, Kanada ve Meksika’ya süresiz muafiyet tanıyor.
Trump, imza töreni öncesindeki kabine toplantısında yaptığı açıklamada, “Çok adil olacağız, çok esnek olacağız ama kampanyada da sözünü verdiğim şekilde hareket edeceğiz" dedi. Trump, “Sadece adalet istiyorum” ifadesini kullandı.
Kanada ve Meksika’ya tanınan muafiyet Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması’nı (NAFTA) yeniden düzenleme görüşmeleriyle bağlantılı. Bu görüşmelerin Nisan ayının ilk günlerinde yeniden başlaması bekleniyor.
Yeni gümrük vergilerini açıklama süreci, Beyaz Saray içerisinde de bu konuda sert politikaları savunanlarla serbest ticaret destekçileri arasında yoğun tartışmalara neden oldu. İstifa eden ekonomi danışmanı Gary Cohn da yeni düzenlemeye karşı çıkan isimlerden biriydi.
Trump’ın ticaret ve imalat sektörü danışmanı Peter Navarro, Fox Business’a verdiği mülakatta, yeni gümrük vergilerinin 15 ila 30 günde yürürlüğe gireceğini belirtti.
Daha önce yapılan açıklamalarda Trump’ın planının hiçbir muafiyet içermeyeceği ifade ediliyordu.
Yeni gümrük vergileri planına karşı çıkan Cohn’un istifa kararı, olası bir ticaret savaşından endişe eden iş dünyası liderleri ve yatırımcılar arasında tedirginliğe yol açtı.
Temsilciler Meclisi’nin 107 Cumhuriyetçi üyesi Trump’a yazdıkları mektupta, ABD Başkanı’nı, “Amerikan ekonomisi ve çalışanları açısından istenmeyen olumsuz etkilerin ortaya çıkmasını önlemek için” planı yeniden gözden geçirmeye çağırmıştı.
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