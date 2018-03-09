HABER

Trump Yeni Gümrük Vergisi Planını Açıkladı

09.03.2018 00:05 | Son Güncelleme

Başkan Trump, çelik ithalatına yüzde 25, alüminyum ithalatınaysa yüzde 10 gümrük vergisi getirildiğini açıkladı. Meksika ve Kanada gümrük vergilerinden muaf tutuldu

Trump Yeni Gümrük Vergisi Planını Açıkladı

Başkan Donald Trump, çelik ve alüminyum ithalatına gümrük vergisi getiren planını açıkladı. Buna göre çelik ithalatına yüzde 25, alüminyum ithalatınaysa yüzde 10 gümrük vergisi getiriliyor. Trump, “ülke bazında bu rakamı artırma ya da düşürme, listeden ülkeler çıkarma ya da dahil etme hakkına sahip olduğunu” söyledi.

Plan, Kanada ve Meksika’ya süresiz muafiyet tanıyor.

Trump, imza töreni öncesindeki kabine toplantısında yaptığı açıklamada, “Çok adil olacağız, çok esnek olacağız ama kampanyada da sözünü verdiğim şekilde hareket edeceğiz" dedi. Trump, “Sadece adalet istiyorum” ifadesini kullandı.

Kanada ve Meksika’ya tanınan muafiyet Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması’nı (NAFTA) yeniden düzenleme görüşmeleriyle bağlantılı. Bu görüşmelerin Nisan ayının ilk günlerinde yeniden başlaması bekleniyor.

Yeni gümrük vergilerini açıklama süreci, Beyaz Saray içerisinde de bu konuda sert politikaları savunanlarla serbest ticaret destekçileri arasında yoğun tartışmalara neden oldu. İstifa eden ekonomi danışmanı Gary Cohn da yeni düzenlemeye karşı çıkan isimlerden biriydi.

Trump’ın ticaret ve imalat sektörü danışmanı Peter Navarro, Fox Business’a verdiği mülakatta, yeni gümrük vergilerinin 15 ila 30 günde yürürlüğe gireceğini belirtti.

Daha önce yapılan açıklamalarda Trump’ın planının hiçbir muafiyet içermeyeceği ifade ediliyordu.

Yeni gümrük vergileri planına karşı çıkan Cohn’un istifa kararı, olası bir ticaret savaşından endişe eden iş dünyası liderleri ve yatırımcılar arasında tedirginliğe yol açtı.

Temsilciler Meclisi’nin 107 Cumhuriyetçi üyesi Trump’a yazdıkları mektupta, ABD Başkanı’nı, “Amerikan ekonomisi ve çalışanları açısından istenmeyen olumsuz etkilerin ortaya çıkmasını önlemek için” planı yeniden gözden geçirmeye çağırmıştı.

Operasyon bilgisi örgüte nasıl sızdı?Operasyon bilgisi örgüte nasıl sızdı?
Bu telefon Türkiye'yi sallayacak!Bu telefon Türkiye'yi sallayacak!
İlahiyatçıdan tartışılacak sözler: Kuran zinaya yasak getirmezİlahiyatçıdan tartışılacak sözler: Kuran zinaya yasak getirmez
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sen Anlat Karadeniz dizisinde güldüren hata

Sen Anlat Karadeniz dizisinde güldüren hata

Seda Sayan'ın sperm bankası açıklaması yetmedi! Durmuyor

Seda Sayan'ın sperm bankası açıklaması yetmedi! Durmuyor

ABD'den Türkiye'ye tehdit: Sonuçları olur

ABD'den Türkiye'ye tehdit: Sonuçları olur

NATO'dan tartışılacak Afrin açıklaması

NATO'dan tartışılacak Afrin açıklaması

ABD'den kritik Türkiye açıklaması

ABD'den kritik Türkiye açıklaması

Uçakta mastürbasyon yaptı! İğrenç olay

Uçakta mastürbasyon yaptı! İğrenç olay

İlginizi Çekebilir

Donald Trump imzayı atıyor! 'Savaş' bu akşam başlayacak

Donald Trump imzayı atıyor! 'Savaş' bu akşam başlayacak

Çılgın çiftin 'havan mermisi' fantezisinin sonu kötü bitti

Çılgın çiftin 'havan mermisi' fantezisinin sonu kötü bitti

Dünya diken üstünde! 'Kıyamete hazırlıyor'

Dünya diken üstünde! 'Kıyamete hazırlıyor'

Son dakika! Rus uçağının düşme anı görüntülendi!

Son dakika! Rus uçağının düşme anı görüntülendi!

Son dakika! Yunanistan'da Türk bayrağının yakılmasına Türkiye'den flaş tepki

Son dakika! Yunanistan'da Türk bayrağının yakılmasına Türkiye'den flaş tepki

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Başkan Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jon-un ile buluşmayı kabul etti

Başkan Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jon-un ile buluşmayı kabul etti

Ve Trump kabul etti! Dünya bu görüşmeye kilitlendi

Ve Trump kabul etti! Dünya bu görüşmeye kilitlendi

ABD Dışişleri: ‘Masada Konuşulacak Çok Konu Var’

ABD Dışişleri: ‘Masada Konuşulacak Çok Konu Var’

NATO Komutanından Türkiye’ye ‘S-400’ Uyarısı

NATO Komutanından Türkiye’ye ‘S-400’ Uyarısı

ABD’nin Kuzeydoğusunda Fırtınalar Durmuyor

ABD’nin Kuzeydoğusunda Fırtınalar Durmuyor

“Cumhuriyet davasında gazetecilik yargılanıyor”

“Cumhuriyet davasında gazetecilik yargılanıyor”

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.