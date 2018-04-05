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Trump yetkiyi verdi! ABD askerleri o ülke sınırına konuşlanacak

DÜNYA HABERLERİ  | 05.04.2018 05:52 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD-Meksika sınırına İç Asayiş Birliklerini konuşlandırmak üzere yerel yönetimlere yönelik bir talimatname yayımlayacağı bildirildi.

Trump yetkiyi verdi! ABD askerleri o ülke sınırına konuşlanacak

Başkent Washington'da günlerdir tartışma konusu olan Meksika duvarı yapılıncaya kadar sınıra asker yerleştirme konusunda yönetimden ilk açıklama geldi.

Beyaz Saray'da gazetecilere açıklamalarda bulunan İç Güvenlik Bakanı Kirstjen Nielsen, "Başkan, Savunma Bakanlığı ve İç Güvenlik Bakanlığına, İç Asayiş Birliklerinin güneybatı sınırlarımıza konuşlandırılmak üzere valilerimizle çalışma talimatı verdi." dedi.

Nielsen, İç Asayiş askerlerinin bu akşam itibarıyla konuşlandırılmaya başlanacağı bilgisini paylaştı.
Diğer taraftan basına açıklama yapan İç Güvenlik Bakanlığı yetkilileri ise sürecin valilerle işletileceğini belirtti.

Bakanlığın henüz asker sayısı konusunda valiliklere herhangi bir talepte bulunmadığını aktaran yetkililer, İç Asayiş Birliklerinin sadece görevlerinin ne olacağının iletildiğini kaydetti.

BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili Beyaz Saray'dan da yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Sınır Devriye ekiplerimize hak ettikleri desteği vermek üzere Başkan Trump güney sınırlarına İç Asayiş Birliklerini konuşlandırma yetkisi verdi." ifadesi kullanıldı.

Günlük binden fazla kişinin Amerikan sınırlarından yasa dışı bir şekilde geçtiği vurgulanan açıklamada, bu sayının yıllık 300 bini aştığı kaydedildi.

Açıklamada, "Güvenli bir sınırın ulusal güvenlik açısından önemine binaen, Kongre harekete geçip yakala-bırak uygulaması dahil sınır güvenliğimizin altını oyan yasal boşlukları kapatıncaya kadar İç Asayiş Birlikleri, valilerle koordinasyon halinde sınırda olacak." ifadesine yer verildi.

Trump'ın bu kararına ilk destek ise Arizona Valisi Doug Ducey'den geldi.

Ducey, Twitter hesabından, "Arizona, Asayiş Birliklerinin sınıra konuşlandırılmasını memnuniyetle karşılar. Washington konuyu uzun zamandır ihmal etmişti ve yardım gerekir. Arizona için bu tamamen kamu güvenliği." mesajını paylaştı.

(AA)

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