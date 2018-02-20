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Trump Yine Obama’ya Yüklendi

20.02.2018 21:04 | Son Güncelleme

Trump, eski başkan Barack Obama’nın, seçimlerden kısa süre önce, sonuçlara herhangi birinin hile karıştırabileceği yönünde hiçbir kanıtın olmadığı yönündeki sözlerini hatırlattı

Trump Yine Obama’ya Yüklendi

Başkan Donald Trump, Rusya’nın 2016 ABD başkanlık seçimlerine müdahalesinin kendi kampanyasına yaradığı fikrine yeni eleştiriler getirdi. Trump, eski başkan Barack Obama’nın, seçimlerden kısa süre önce, sonuçlara herhangi birinin hile karıştırabileceği yönünde hiçbir kanıtın olmadığı yönündeki sözlerini hatırlattı.

Trump, Twitter üzerinden yaptığı yorumda, Obama’nın Rusya’nın müdahalesine karşı harekete geçmediğini çünkü rakibi Demokrat Hillary Clinton’ın kazanacağını düşündüğünü, “durduk yere ortalığı karıştırmak istemediğini” iddia etti. Başkan Trump, “Seçimleri rahatça kazandığım zaman tüm oyun değişti ve Rusya bahanesi Demokratlar’ın söylemi haline geldi” dedi.

Trump bir başka Twitter mesajında da, “Obama’ya oranla Rusya’ya karşı çok daha sert oldum, sadece gerçeklere bakmanız yeter. Tamamen Yalan Haberler!” diye yazdı. En favori televizyon programı “Fox and Friends”i yine öven Trump, programın, Rusya’nın Suriye’deki askeri varlığı ve Kırım’ı ilhak etmesine karşı mücadelede “Obama yönetiminin tüm başarısızlıklarını” gözler önüne serdiğini savundu.

Trump birkaç saat boyunca ardı ardına paylaştığı bir dizi Twitter mesajında, Obama’yı 2016 seçimlerine Rusya’nın müdahalesi meselesini kötü idare etmekle suçladı.

Başkan Trump, “Obama, 2016 seçimleri ve sonrasına kadar başkandı. O zaman Rusya’nın müdahalesiyle ilgili neden birşey yapmadı?” diye sordu.

Trump kampanya sırasında sık sık seçimlerin kendisine karşı “hileli” olduğunu öne sürüyordu. Bu suçlamalar üzerine Obama, seçimlere kısa süre kala bir açıklama yapmak zorunda hissetmiş ve “Amerika’nın seçimlerine bir şekilde hile karıştırabileceğinizi öne sürebilecek hiçbir ciddi kişi bulamazsınız. Bunun geçmişte olduğu ya da bu sefer olacağı yönünde bir kanıt yok. Dolayısıyla Sayın Trump’ı sızlanmayı bırakmaya ve oy kazanmak için (politika fikirlerini) ortaya koymaya davet ediyorum” demişti.

Trump mesajlarında, Obama’nın seçimlerden önce Rusya’nın müdahalesiyle ilgili partiler üstü bir açıklama yapılmasını istediğini ancak Senato Cumhuriyetçi Çoğunluk Lideri Mitch McConnell’in itirazına uğradığından da bahsetmedi.

Seçimlerin ardından da Obama Aralık 2016’da 9 Rus vatandaşı ve şirkete seçime müdahaleden dolayı yaptırım getirmiş, ayrıca Amerika’daki 35 Rus hükümet çalışanını sınır dışı etmiş, istihbarat toplamada operasyonlarında kullanıldığı belirtilen Ruslar’a ait iki tesisi kapatmıştı.

Kremlin ise, Amerikan seçimlerine müdahale ettiği iddialarını her fırsatta yalanlıyor. Rusya soruşturmasında özel savcı Robert Mueller’in ilk kez 13 Rus vatandaşı ve 3 Rus şirket hakkında suç duyurusunda bulunmasından sonra da Rusya, iddianamenin bir kanıt içermediğini savunan açıklamalar yapmıştı.

Bu arada özel savcı Mueller, yalan ifade verdiği gerekçesiyle bir avukata suçlamalar yöneltti.

Mueller’in ofisi, Alex Van Der Zwann adlı avukatı Ukrayna’yla bağlantılı bir davada soruşturmacılara “kasten maddi açıdan yanlış, hayali ve düzmece açıklamalar yapmakla” suçladı.

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