Trump Yine Rusya Soruşturmasını Hedef Aldı

Başkan Donald Trump, 2016’daki seçim kampanyasının Rusya’yla ilişkilerini inceleyen soruşturmayı bir kez daha eleştirdi.
Trump, Kanada ve Singapur’da arka arkaya zirvelere gittiği sırada soruşturmanın devam etmesini ‘ironik’ olarak değerlendirdi.
Trump soruşturmayı yürüten özel savcı Robert Mueller’ın bir araya getirdiği 17 savcı için “Daha önce bir dava üzerinde çalışan bundan daha taraflı ve tartışmalı bir grup daha olmamıştır” sözlerini kullandı.
Trump Twitter’dan yazdığı mesajında kampanyasının Rusya çıkarları lehine gizli anlaşma yaptığı ve soruşturmanın başındaki dönemin FBI başkanı James Comey’i kovarak adalete engel olduğu iddialarına yönelik yapılan soruşturmanın Demokratların seçimi kaybetmelerinin bahanesi olduğunu söyledi.
Trump, Twitter mesajlarından birinde “İnsanlar ne zaman Bay Başkan, James Comey’i kovduğunuz için teşekkür ederiz diyecekler?” diye sordu.
Trump, “Ülkemizin ticareti için Kanada’daki G-7 zirvesine gitmeye hazırlanıyorum (şu ana kadar yapılmış en kötü ticaret anlaşmalarına sahibiz), sonra da Singapur’a nükleer sorun olan Kuzey Kore’yle görüşmeye gideceğim… Ancak evde 13 Öfkeli Demokrat hala cadı avı için ısrar ediyor” ifadelerini kullandı.
Trump başka bir Tweet’teyse Harvard hukuk profesörü Alan Dershowitz’in Mueller soruşturmasının baştan hiç açılmaması gerektiği yönündeki sözlerini hatırlattı.
Dershowitz, “Bunların hepsi, milyon dolarlara sahip bir grup insanın birini hedef alması şeklinde değil de, Adalet Bakanlığı tarafından yapılabilirdi. Adalet bu şekilde işlememeli” demişti.
Trump ayrıca “server nerede?” diye sordu. Bu soruyla 2016 seçim kampanyası sırasında Demokrat Parti Ulusal Komitesi’nin bilgisayar server’ına Ruslar tarafından sızılmasının ardından server içeriğine soruşturma için neden ulaşılamadığı gizemini gündeme getirdi.
Başka bir mesajda Trump, Kongre’de bilgisayarların kullanım biçimi konusunda süren siber güvenlik soruşturmasının ‘Demokratların bilgi teknolojileri skandalı’ olduğunu söyledi. Bunun bugün görülen birçok yolsuzluğun nedeni olduğunu kaydeden Trump, Adalet Bakanlığı’nın eski Demokrat Debbie Wasserman’ın peşini bırakmaması gerektiğini sözlerine ekledi.
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