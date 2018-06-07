Trump Yine Rusya Soruşturmasını Hedef Aldı

Başkan Donald Trump, 2016’daki seçim kampanyasının Rusya’yla ilişkilerini inceleyen soruşturmayı bir kez daha eleştirdi.

Trump, Kanada ve Singapur’da arka arkaya zirvelere gittiği sırada soruşturmanın devam etmesini ‘ironik’ olarak değerlendirdi.

Trump soruşturmayı yürüten özel savcı Robert Mueller’ın bir araya getirdiği 17 savcı için “Daha önce bir dava üzerinde çalışan bundan daha taraflı ve tartışmalı bir grup daha olmamıştır” sözlerini kullandı.

Trump Twitter’dan yazdığı mesajında kampanyasının Rusya çıkarları lehine gizli anlaşma yaptığı ve soruşturmanın başındaki dönemin FBI başkanı James Comey’i kovarak adalete engel olduğu iddialarına yönelik yapılan soruşturmanın Demokratların seçimi kaybetmelerinin bahanesi olduğunu söyledi.

Trump, Twitter mesajlarından birinde “İnsanlar ne zaman Bay Başkan, James Comey’i kovduğunuz için teşekkür ederiz diyecekler?” diye sordu.

Trump, “Ülkemizin ticareti için Kanada’daki G-7 zirvesine gitmeye hazırlanıyorum (şu ana kadar yapılmış en kötü ticaret anlaşmalarına sahibiz), sonra da Singapur’a nükleer sorun olan Kuzey Kore’yle görüşmeye gideceğim… Ancak evde 13 Öfkeli Demokrat hala cadı avı için ısrar ediyor” ifadelerini kullandı.