Trump Yine Sessions’a Yüklendi: ‘Utanç Verici’

Başkan Donald Trump, Rusya soruşturmasıyla ilgili olarak Adalet Bakanı Jeff Sessions’ı bir kez daha eleştirdi. Trump, Sessions’ın, Rusya soruşturmasının ilk safhalarında FBI’in izleme yetkisini suistimal ettiğine yönelik Cumhuriyetçiler’in şikayetlerini ele alma yöntemini “utanç verici” olarak niteledi.
Sessions dün yaptığı açıklamada, Adalet Bakanlığı Baş Müfettişinin, Trump’ın seçim kampanyasının eski bir yetkilisinin gizli takip altına alınmasına nasıl onay verildiği konusunda iç inceleme yürütüleceğini açıklamıştı. Trump ve Cumhuriyetçiler, Rusya soruşturmasında FBI içerisinde taraf tutan çevreler olduğunu savunuyor ve Sessions’ın da iç inceleme talimatını bu şikayetlere yanıt olarak verdiği belirtiliyor.
Ancak Sessions’ın bu adımı, Adalet Bakanını daha önce de bu süreçte eleştiren Trump’ı memnun etmedi. Trump bugün paylaştığı Twitter mesajında, “Neden Adalet Bakanı Jeff Sessions, Baş Müfettiş’e potansiyel anlamda Yabancı İstihbarat Takip Yasası’nın (FISA) çok büyük çaplı suistimalini soruşturması talimatı veriyor. (Bu soruşturma) Sonsuza kadar sürer, (Müfettişin) savcılık yetkisi yok ve (eski FBI başkanı) Comey ile ilgili raporlarını tamamlamada zaten gecikmedi mi?(Müfettiş Michael Horowitz) (Soruşturmada) Obama’nın adamı değil mi? Neden Adalet Bakanlığı avukatları kullanılmıyor? Utanç verici” diye yazdı.
Sessions’ın dünkü açıklamasına göre, Horowitz’in ofisi, FBI yetkililerinin Trump’ın eski danışmanı Carter Page’i ve Rusya’yla bağlantılarını izlemek için mahkemeden onay alma sürecinde yetkisini aşıp-aşmadığını soruşturacak.
Page’in takip altına alınması Washington’da haftalar süren tartışmalara neden olmuştu. Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu’nda çoğunluğu oluşturan Cumhuriyetçiler, FBI yetkililerinin, Page’i takip izni almaya çalışırken, eski bir İngiliz istihbarat yetkilisi olan Christopher Steele’in hazırladığı Trump’ın Rusya’yla bağlantılarıyla ilgili tartışmalı bir dosyaya dayandığını öne sürüyor.
Komisyondaki en kıdemli Demokrat üye Adam Schiff’in öncülüğünü yaptığı Demokratlar ise, mahkemeye izin başvurusunda Steele dosyasına ilave başka delillerin sunulduğunu, Page’le ilgili soruşturmanın, yetkililerin dosyanın varlığını öğrenmesinden 7 hafta önce başlatıldığını savunuyor.
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