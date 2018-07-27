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Trump Yönetimi Mahkeme Kararını Yerine Getiremedi

27.07.2018 18:58 | Son Güncelleme

Trump yönetimi Perşembe günü, 1800’den fazla kaçak göçmen çocuğun aileleriyle birleştirildiğini açıkladı, ancak mahkeme yönetimden 2500’den fazla çocuğun bu sürede aileleriyle birleştirilmesini istemişti

Trump Yönetimi Mahkeme Kararını Yerine Getiremedi

Trump yönetimi Perşembe günü, beş ve beş yaş üzerinde 1800’den fazla çocuğun aileleriyle birleştirildiğini açıkladı. Mahkemenin verdiği takvime göre 2 bin 500’den fazla çocuğun Perşembe günü aileleriyle birleştirilmesi gerekiyordu.

Ailelerine kavuşan çocuklar arasında Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza gözaltı merkezlerinde tutulan 1442 çocuk ve çeşitli sebeplerle serbest bırakılan 378 çocuk var.

Ancak 700’den fazla çocuk mahkemenin tanıdığı süre dolmasına rağmen hala ailelerinden ayrı. Bunlardan 431’inin aileleri sınır dışı edilmişti. Bu çocukların aileleriyle birleşmesi için daha fazla zamana, çabaya ve belgenin tamamlanmasına ihtiyaç var. Yetkililer bu çocukları Guatemala, El Salvador ve Honduras gibi farklı ülkelere gönderecek.

Mahkemenin öngördüğü süre dolduğu için şimdi San Diego’daki federal yargıcın aileleri, sınırdışı edilmiş çocuklar sorunuyla ilgili ne karar vereceği merak konusu.

Amerika Medeni Haklar Birliği (ACLU) Yargıç Dana Sabraw’dan, çocuklarına kavuşan ailelere Amerika’dan sığınma talep edip-etmeyeceklerine karar vermeleri için kendilerine bir hafta süre tanınmasını istemişti. Yargıç bu talebi de değerlendirecek.

Öte yandan göçmen çocukların kaldıkları yerlerin koşulları konusunda da adli süreç devam ediyor. Los Angeles bölge yargıcı Dolly Gee’den gözaltı merkezlerine özel gözlemciler yerleştirilmesi talep edilecek.

Çocuklar tanıklıklarında gözaltı merkezlerindeki korkunç koşullardan söz etmiş ve bunlar resmi kayıtlara geçmişti.

Başkan Donald Trump’ın “sıfır tolerans” politikası kapsamında Amerika’nın güney sınırını geçen çocuklu ailelerin çocukları anne-babalarından ayrılarak farklı gözaltı merkezlerinde tutulmuştu. Aileler birbirinden haber alamamış, çocukların kaldığı koşullar tartışma yaratmıştı. Uygulama çeşitli çevrelerden büyük tepki çekmişti.

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