Trump yönetimi Meksika sınırına yapılacak duvar için 18 milyar dolar talep etti

Deniz Kılınç / İstanbul, 6 Ocak (DHA) - Trump yönetimi, Meksika ve ABD arasına inşa edilmesi planlanan sınır duvarı için Kongre'den18 milyar dolar talep ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanyasında yer verdiği tartışmalı sınır duvarı projesine yönelik yeni detaylar paylaşıldı. Trump yönetimi, ABD ve Meksika sınırına inşa edilmesi planlanan duvar için sunulan önergede Kongre'den yaklaşık 510 kilometrelik bariyeri ve ekstra 655 kilometrelik bariyer ve çiti kapsayacak 18 milyar dolarlık bir bütçe talebinde bulundu.

ABD ulusal güvenliği dahilindeki ABD Gümrük ve Sınır Koruması'nın (CBP) Kongre'ye sunduğu önerge Cumhuriyetçi ve Demokratlar arasında Meksika sınırına duvar örülmesi ve kayıt altına alınmamış binlerce göçmenin durumunun belirsizliği sebepleriyle tartışmaya yol açarken, 20 Ocak'a kadar gündemdeki iki meselede anlaşmaya varılmaması durumunda hükümetin düşme riski bulunuyor.

2016 ABD Genel Seçimleri'nde Donald Trump'ın kampanyasında yer alan Meksika ve ABD sınırına duvar inşa etme projesi kapsamında şu an sınırda elle yapılmış 1.047 kilometrelik bir bariyer yer alırken, CBP duvar çevresindeki güvenliği sağlamak için kameralar ve sensörlere güveniyor.