Trump Yönetimi Sağlık Sigorta Şirketlerine Ödemeyi Durdurdu

Trump yönetimi yeni bir makheme kararının sağlık sigortası şirketlerine ödenmesi gereken milyonlarca doların askıya alınmasına neden olduğunu açıkladı.
Federal hükümetin risk düzenleme ödeme programı kapsamında müşterileri daha sağlıklı olan sigorta şirketlerinden ödeme alan ve bu ödemeleri müşterilerinin sağlık durumu daha kötü şirketlere aktaran uygulaması kapsamındaki 10,4 milyar dolarlık ödeme mahkeme kararıyla durduruldu.
New Mexico ve Massachusetts’te federal mahkemeler ödemeleri tahsis ederken uygulanan formülle ilgili birbiriyle çelişen mahkeme kararlarını ele aldı. New Mexico’daki mahkeme federal hükümetin yanlış bir formül kullandığı hükmüne vardı.
Medicare ve Medicaid Hizmetleri Merkezi Yöneticisi Seema Verma, ‘‘bu karar nedeniyle risk düzenleme ödemeleri ve alımları şu an beklemede’’ açıklamasını yaptı.
Merkez, New Mexico’daki mahkemeye kararını gözden geçirmesi talebinde bulundu.
Büyük sigorta grupları hükümetin uygulamasından milyonlarca bireyin ve küçük iş sahibinin pirimlerini arttırdığı için memnun olmadıklarını söylüyordu.
Başkan Donald Trump seçim kampanyası sırasında, Obamacare olarak bilinen sağlık yasası uygulamasını kaldırmayı vaad ediyordu.
Geçen yıl Cumhuriyetçilerin kontrolündeki Kongre yasayı geri çekmeyi ve yerine başka bir yasa getirmeyi başaramamıştı. Başkan, programı zayıflatacak bir dizi kararname çıkartmıştı.
Yasa kapsamında yaklaşık 20 milyon Amerikalı sağlık sigortası alıyor.
Büyük sigorta grupları Başkan Trump’ın uygulamalarının iyi işleyen programı aksattığını söylüyor.
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