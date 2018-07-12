Trump Yönetimi: ‘Uygun Olan Çocuklar Aileleriyle Buluştu’

Trump yönetimi “sıfır tolerans” politikası kapsamında Amerika’nın güney sınırını yasadışı yollarla geçerken ailelerinden ayrılan küçük çocuklardan uygun olanların hepsinin aileleriyle yeniden buluşturulduğunu bildirdi. Açıklamada yaşları beşin altındaki 46 çocuğun ise güvenlik kaygılarından, ailelerinin sınır dışı edilmiş olmasından ve diğer bazı nedenlerle hala aileleriyle birleştirilemediği belirtildi.

Yönetim yaptığı açıklamada Perşembe sabahı itibarıyla ailesiyle kavuşan çocukların sayısının 57 olduğunu kaydetti.

Hükümet federal bir yargıcın beş yaşın altındaki çocukların tümünün Salı gününe kadar ailelerine kavuşturulması konusunda verdiği takvimi uygulayamamış oldu.

Yönetime yaşları beşten büyük 2 bin kadar çocuğu ailelerine teslim etmesi için tanınan süreyse 26 Temmuz’da sona eriyor.

