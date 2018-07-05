Trump Yönetiminde Bir İstifa Daha

ABD’de ismi etik skandallara karışan Çevre Koruma Dairesi (EPA) Başkanı Scott Pruitt istifa etti. Pruitt’in istifasını Başkan Donald Trump Twitter üzerinden açıkladı.
Trump mesajında, “Çevre Koruma Dairesi Başkanı Scott Pruitt’in istifasını kabul ettim. Scott kurum içerisinde olağanüstü bir iş çıkardı ve bunun için her zaman müteşekkir kalacağım” ifadesini kullandı.
Başkan Trump, EPA’nın Senato’dan onay alan başkan yardımcısı Andrew Wheeler’in gelecek Pazartesi’den itibaren başkanlığı vekaleten yürüteceğini belirtti.
Mesajında Trump, “Andy’nin EPA’daki harika ve kalıcı işleri sürdüreceğinden kuşkum yok. Muazzam bir ilerleme kaydettik ve EPA’nın geleceği çok parlak” dedi.
Pruitt görevi süresince seyahat harcamaları, güvenlik maliyetleri, sanayi lobicileriyle ilişkileri ve hükümet kaynaklarının uygunsuz kullanımı gibi konularda bir dizi etik sorulara maruz kalmıştı.
Kongre’de de dahil olmak üzere hakkında çok sayıda soruşturma bulunan Pruitt, suçlamaları reddediyor.
Skandallara rağmen Trump, Pruitt’ın, iş dünyasının büyümesine engel olarak gördüğü regülasyonları azaltma çabalarını destekliyordu.
Ancak bu adımlar, çevreyi tehdit ettiği gerekçesiyle yoğun eleştiri alıyordu.
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