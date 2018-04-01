Trump Yönetimi’nden Anayasa Mahkemesi’ne Çağrı

Filistin Yönetimi ile inişli çıkışlı ilişkisine rağmen Trump yönetimi Anayasa Mahkemesi’ne Amerikalı terör mağdurlarının Filistin Kurtuluş Örgütü ve Filistin Yönetimi’ne karşı başvurusunu reddetme çağrısında bulundu.
Kudüs’te 2002 ve 2004’te ikinci intifada sırasında düzenlenen, 33 kişinin ölümüne, onlarcasının yaralanmasına neden olan saldırılardan etkilenen Amerikalı terör kurbanları mahkemeye başvurmuş, jüri Filistin Kurtuluş Örgütü ve Filistin Yönetimi’ni altı saldırıdan sorumlu tutmuştu. Jüri verdikleri zararın tazmini için 218 milyon dolar ceza kesmiş, kanun kapsamında bu ceza üçe katlanmıştı.
New York’taki Federal Temyiz Mahkemesi ise davayı 2016 da geri çevirmişti. Mahkeme gerekçe olarak Amerika’da mahkemelerin yabancı kökenli gruplara Amerikan topraklarında gerçekleştirmedikleri saldırılara karşı dava açamayacağını söylemişti.
Kudüs’te meydana gelen bu saldırıların kurbanları Anayasa Mahkemesi’nden temyiz mahkemesinin kararını bozmasını ve Filistin Kurtuluş Örgütü ve Filistin Yönetimi’ne yönelik kesilen 654 milyon dolar para cezasını yeniden yürürlüğe koymasını istiyor.
Haziran ayında yargıçlar yönetimden dış politika uygulamalarında sık sık yaptığı şekilde davaya müdahil olmasını istemişti. Adalet Bakanlığı ise konuyla ilgili sekiz ay sonra açıklama yapmış ve Temyiz Mahkemesi’nin kararında müdahale edilmesini gerektiren bir şey olmadığı hükmüne varmıştı.
Kurbanların avukatı Theodore Olsen, Anayasa Mahkemesi’nin Temyiz Mahkemesi kararını bozmaması halinde yurt dışında terör kurbanı olan çok sayıda kişiye mahkemelerin kapısının kapanacağını söyledi. Örnek olarak da Belçika, İngiltere, Fransa ve İspanya’daki terör saldırılarını gösterdi.
Kongre’nin her iki kanadından da Demokrat ve Cumhuriyetçiler de mahkemeye terör kurbanlarının davasına bakması çağrısında bulundu.
Başkan Donald Trump göreve gelmesinden bu yana Kudüs’ü İsrail’in başkenti ilan ederek ve Amerikan Büyükelçiliği’ni Telaviv’den Kudüs’e taşıyacağını açıklayarak Filistinlilerin tepkisini çekmişti.
Filistinliler ise mahkemeye başvuruyu reddetmesi çağrısı yaptı.
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