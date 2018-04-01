Trump Yönetimi’nden Anayasa Mahkemesi’ne Çağrı

Filistin Yönetimi ile inişli çıkışlı ilişkisine rağmen Trump yönetimi Anayasa Mahkemesi’ne Amerikalı terör mağdurlarının Filistin Kurtuluş Örgütü ve Filistin Yönetimi’ne karşı başvurusunu reddetme çağrısında bulundu.

Kudüs’te 2002 ve 2004’te ikinci intifada sırasında düzenlenen, 33 kişinin ölümüne, onlarcasının yaralanmasına neden olan saldırılardan etkilenen Amerikalı terör kurbanları mahkemeye başvurmuş, jüri Filistin Kurtuluş Örgütü ve Filistin Yönetimi’ni altı saldırıdan sorumlu tutmuştu. Jüri verdikleri zararın tazmini için 218 milyon dolar ceza kesmiş, kanun kapsamında bu ceza üçe katlanmıştı.

New York’taki Federal Temyiz Mahkemesi ise davayı 2016 da geri çevirmişti. Mahkeme gerekçe olarak Amerika’da mahkemelerin yabancı kökenli gruplara Amerikan topraklarında gerçekleştirmedikleri saldırılara karşı dava açamayacağını söylemişti.

Kudüs’te meydana gelen bu saldırıların kurbanları Anayasa Mahkemesi’nden temyiz mahkemesinin kararını bozmasını ve Filistin Kurtuluş Örgütü ve Filistin Yönetimi’ne yönelik kesilen 654 milyon dolar para cezasını yeniden yürürlüğe koymasını istiyor.