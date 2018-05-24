Trump Yönetimine Otomobil Tepkisi

Çin, Japonya ve Avrupa Birliği’nden Trump yönetiminin ithal otomobillere gümrük vergisi uygulanıp uygulanmaması gerektiği yönünde soruşturma açılması kararına eleştiri geldi.

Bu hareket, Kanada ve Meksika’yla yürütülen Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması’yla ilgili müzakerelerde Amerika’nın pazarlık gücünü artırma amaçlı atılmış adım olarak görülüyor.

Amerika’ya en çok otomobil ve kamyon ihraç eden ülke Meksika. Ticaret Bakanlığı’na göre Meksika’yı Japonya, Kanada, Almanya ve Güney Kore takip ediyor.

Japon Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Hiroshige Seko, Amerikalı yetkililere alınacak olası önlemlerin Dünya Ticaret Örgütü’nün kurallarıyla uyumlu olması gerektiğini hatırlatacaklarını belirtti.

‘Çok endişeliyiz’ diyen Seko, eğer böyle bir önlem alındığı takdirde bunun küresel piyasaları karmaşaya sürükleyeceğini kaydetti.

Almanya sanayi grupları derneği de otomobil vergilerinin provokasyon olacağını ve Amerika’yla ekonomik ilişkilere bir başka ciddi zararı olacağını söyledi. Avrupa Birliği yönetimi de bunun küresel ticaret kurallarına karşı gelmek olacağını savundu.