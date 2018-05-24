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Trump Yönetimine Otomobil Tepkisi

24.05.2018 19:22 | Son Güncelleme

Çin, Japonya ve Avrupa Birliği’nden Trump yönetiminin ithal otomobillere gümrük vergisi uygulanıp uygulanmaması gerektiği yönünde soruşturma açılması kararına eleştiri geldi

Trump Yönetimine Otomobil Tepkisi

Çin, Japonya ve Avrupa Birliği’nden Trump yönetiminin ithal otomobillere gümrük vergisi uygulanıp uygulanmaması gerektiği yönünde soruşturma açılması kararına eleştiri geldi.

Bu hareket, Kanada ve Meksika’yla yürütülen Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması’yla ilgili müzakerelerde Amerika’nın pazarlık gücünü artırma amaçlı atılmış adım olarak görülüyor.

Amerika’ya en çok otomobil ve kamyon ihraç eden ülke Meksika. Ticaret Bakanlığı’na göre Meksika’yı Japonya, Kanada, Almanya ve Güney Kore takip ediyor.

Japon Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Hiroshige Seko, Amerikalı yetkililere alınacak olası önlemlerin Dünya Ticaret Örgütü’nün kurallarıyla uyumlu olması gerektiğini hatırlatacaklarını belirtti.

‘Çok endişeliyiz’ diyen Seko, eğer böyle bir önlem alındığı takdirde bunun küresel piyasaları karmaşaya sürükleyeceğini kaydetti.

Almanya sanayi grupları derneği de otomobil vergilerinin provokasyon olacağını ve Amerika’yla ekonomik ilişkilere bir başka ciddi zararı olacağını söyledi. Avrupa Birliği yönetimi de bunun küresel ticaret kurallarına karşı gelmek olacağını savundu.

Pekin’de Çin Ticaret Bakanlığı sözcüsü Gao Feng de bunun karşılıklı ticaret sistemine zarar vereceğini ve uluslararası ticareti rahatsız edeceğini kaydetti.

Gao, Çin’in Amerika’daki soruşturmayı yakından takip edeceğini, sonucuyla ilgili yapıcı bir değerlendirme yapacağını ve yasal haklarıyla çıkarlarını koruyacaklarını söyledi.

Küresel Otomobil Üreticileri Başkanı John Bozzella bu hareketin Amerikalı tüketicilere zarar vereceğini söyledi.

Bozella, “Amerika otomobil sanayisi büyüyor. Amerika’daki 13, yakında 14 şirket yaklaşık 12 milyon araç üretti. Bizim bildiğimiz kadarıyla kimse korumayı istemiyor. Bu, Amerika’da otomobil ve kamyonların seçeneklerinin azalarak fiyatlarının artmasına neden olur” dedi.

Geçen hafta Japonya, Dünya Ticaret Örgütü’nü Amerika’nın alüminyum ve demire uyguladığı vergilere karşılık olası misilleme konusunda bilgilendirmişti.

Çin, Amerika’daki otomobil piyasasının en büyük aktörü olmasa da ülkedeki büyük otomobil sanayisi ülke dışına yayılmaya çalışıyor. Amerika’ya araba parçaları ihracatında Çin geçen yıl ikinci sıradaydı.

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