Trump Yönetimine Tanınan Süre Bugün Doluyor 

Amerika’da bir mahkemenin Trump yönetimine, ülkeye yasadışı şekilde giren 2 bin 500’ün üzerinde göçmen çocuğu aileleriyle yeniden birleştirmesi için verdiği süre bugün doluyor.
İç Güvenlik Bakanı Kirstjen Nielsen’in dün biraraya geldiği Kongre’deki Hispanik Komisyonu’nun üyelerine, mahkeme kararına uyacaklarını söylediği bildirildi.
Nielsen basına yaptığı açıklamada ayrıntı vermezken, toplantının “çok verimli” geçtiğini kaydetti.
Ancak toplantıdan bazı Kongre üyeleri kızgın ayrıldı.
Demokrat Kongre Üyesi Luis Gutierrez Amerikan AP haber ajansına yaptığı açıklamada, Nielsen’i “insanlığa karşı suç işlemekle” suçladı ve Bakanı “çocuk istismarcısı ve Donald Trump’ın ırkçı rejiminin suç ortağı” olmakla suçladı.
Yönetim yetkilileri, mahkemenin tanıdığı sürenin dolmasına saatler kala, 5 yaşındaki 1200’e yakın çocuğun aileleriyle yeniden birleştirildiğini açıkladı. Ancak aileleriyle halen birleştirilemeyen kaç çocuğun kaldığı halen net değil.
Yetkililer, 463 ebeveynin çocukları olmadan sınırdışı edilmiş olabileceğini kabul ediyor. Yetkililer ayrıca, 5 yaşın altındaki 75 civarında çocuğu aileleriyle birleştirdi.
Başkan Donald Trump’ın göçmenlikte “sıfır tolerans” politikası çerçevesinde, Nisan ve Mayıs’ta ABD’ye kaçak giren ebeveynler hapse atılmış ve çocukları ellerinden alınmıştı. Çocukları, kaldıkları yerde ziyaret edenler oldukça kötü koşullarda tutulduklarını anlattı.
Trump, kendi partisinden dahil ülke genelinden gelen yoğun tepkilerin ardından “sıfır tolerans” politikasını geri çeken kararname imzalamıştı.
Federal yargıçlar yönetime aileleri birleştirmek için son süre verirken, hükümetin daha fazla zaman tanınması talebini de reddetti.
Sağlık Bakanlığı, bazı çocukların ailelerine güvenle dönüp-dönemeyeceklerini belirlemenin zaman aldığını, kaçak göçmenlerden bazılarının çocuk istismarcısı ya da şiddet içeren suçlardan aranan kişiler olabileceğini belirtiyordu.
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